Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. "Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız" diyen Uysal, Kabataş'ta Martı Projesi'nin iptal olmadığını, martı figürünün iptal olduğunu söyledi. Uysal "Yerel seçimde aday olacak mısınız?" sorusuna ise "Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız" sözleri ile yanıt verdi.

Uysal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Metro ulaşımında hizmete girmeye en yakın hat Çekmeköy-Üsküdar hattı. Vatmansız bir hat. Ne zaman hizmete giriyor bu hat?

İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.