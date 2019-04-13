HABER

Mevlüt Uysal : Kendimizi tekrar dönüp değerlendirme adına bir milat olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler" dedi.  Mevlüt Uysal, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler" dedi.
Mevlüt Uysal, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Seçimlere değinen Uysal, "Yaklaşık 1,5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma. O tartışma yine şahsımın aday olduğu Büyükçekmece'yle ilgili düğümlendi. İnşallah hayırlı olur. Özellikle ÖNDER genel kurulu, herhalde bu son günlerde yaptığınız bu tartışma da bir örnek olmalı. Kendimizi tekrar dönüp değerlendirme adına bir milat olmalı. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diliyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
GÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulunduGÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
Fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendiFotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.