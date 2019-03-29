Mevlüt Uysal: Kentsel dönüşüm isteyene gereken yardımı yapacağız

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de 25 yıldır hizmet eksikliği yaşandığını ifade ederek, "Okula çamurlu yollar yüzünden iki çift ayakkabı ile giden öğrenciler var. Maalesef burası Büyükçekmece, İstanbul’da böyle başka bir yer yok" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Hemşehri dernekleriyle birlikte gerçekleştirilen “İl Buluşmaları” programlarında Sivaslı, Çorumlu ve Samsunlu vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Mevlüt Uysal'a AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de eşlik etti.

"SİZLERİ MÜTEAHHİTLERE EZDİRMEYECEĞİZ"

Büyükçekmecelilerin “Kentsel Dönüşüm” isteği olduğunu belirten Mevlüt Uysal, “Ben Büyükşehir’de bütçenin yüzde 5’ini yani 2018’de Bir milyar Türk Lirası, 2019’da bir milyar lira olmak üzere toplam iki milyar lira kentsel dönüşüm için ayırmıştım. Büyükçekmece’de göreve geldiğimiz zaman Büyükçekmece Belediyesi’nin de kanunen bütçesinin yüzde 10’a kadar kentsel dönüşüme ayırma hakkı var. Büyükçekmece Belediyesi’nin bütçesi 400 milyon lira. Bunun 40 milyonunu kentsel dönüşüme ayırma imkânı var. Kim kentsel dönüşüm yapmak isterse her türlü yardımı yaptığımız gibi para yardımı da yapacağız. Gerekirse belediyede bir şirket kurar sizleri müteahhitlere ezdirmeyiz” dedi.