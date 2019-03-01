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Mevlüt Uysal: Kentsel dönüşüm konusunda emrinizdeyim

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ‘Kentsel dönüşüm konusunda emrinizdeyim’ dedi.

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ‘Kentsel dönüşüm konusunda emrinizdeyim’ dedi. Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Mevlüt Uysal Büyükçekmece için, “İstanbul’un çoğrafi olarak en güzel ilçesi, hizmette, şehirleşmede ve vatandaşa hizmette de en güzel ilçesi olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini değerlendiren Başkan Uysal ardından Büyükçekmece’ye dair projelerini anlattı. “BÜTÇEMİZİN YÜZDE 10’UNU KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN AYIRACAĞIM” Kentsel dönüşüme dikkat çeken Mevlüt Uysal, şunları söyledi, “Biz siyasetçilerin kentsel dönüşümden nasıl oy devşiririz diye bakmamamız gerekiyor. Büyükçekmece en eski ilçelerimizden birisi. Çok eski binalar var. Vatandaşlarımıza, ‘Canlı canlı bir tabutun içinde duruyor konumdaysanız, binalarınız bu kadar çürükse, bu kadar sıkıntılı ise, nasıl kentsel dönüşümden daha çok kazanırım düşüncesinde olmayınız’ diyoruz. Vatandaşlarımızın bu duruma, binamı nasıl yenileyebilirim, nasıl güvenli hale getirebilirim gözüyle bakması gerekiyor. Ben Büyükçekmecelilere, ‘Kentsel dönüşüm konusunda emrinizdeyim’ dedim. Büyükçekmece’de bütçemizin yüzde 10’unu kentsel dönüşüm için ayıracağım. Kim kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa yardımcı olacağım. Vatandaşlarımıza, ‘Seçimden sonra gelin omuz omuza verip bu sorunu çözelim’ dedim.” “İYİ OLAN HER NE VARSA SAHİP ÇIKACAĞIZ” Büyükçekmece’de eksik olan ne varsa o eksikliklerin giderileceğini belirten Uysal, “İyi olan her ne varsa sahip çıkacağız. Festival güzel bir şeydir. Festivali daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Eğer Büyükçekmece’de bir festival varsa ve bu değerine değer katıyorsa, halkın benimseyip desteklediği bir şey ise tabi ki biz de buna destek çıkarız. Ben önümüzdeki 10 yıl içerisinde Büyükçekmece’nin İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız görev verdiği takdirde bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

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