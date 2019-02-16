HABER

Mevlüt Uysal: "Kızıl Ordu Orkestrası’nı Büyükçekmece’ye getireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Gençlerle buluşan ve seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek, Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz" dedi.31 Mart Yerel Seçimler öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, esnafları ziyaret etti.

Gençlerle buluşan ve seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: ”Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek, Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz" dedi.
31 Mart Yerel Seçimler öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, esnafları ziyaret etti. Ardından kıraathanelerde vatandaşlarla buluşan Başkan Uysal, buradan da Kars-Iğdır ve Ardahanlılar Derneği’ni ziyaret etti. Akşam ise AK Parti Gençlik Kolları ile buluşan Mevlüt Uysal, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Önümüzdeki hafta Büyükçekmece’de yapılması planlanan projelerin tanıtım toplantısı hakkında bilgi verdi. Dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu Korusu’nu Büyükçekmece’ye getireceğini gençler ile paylaştı. Büyükçekmece’nin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu söyleyen Uysal, “Büyükçekmece değişecekse gençler ile değişecek” diye konuştu.

“Gençlere pozitif ayrımcılık”
AK Parti Büyükçekmece Gençlik Kolları tarafından organize edilen ‘Gençlik Buluşması’nda gençler ile bir araya gelen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildiği taktirde gençlere pozitif ayrımcılık uygulayacağını söyledi. Gençlerin kendisine yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Uysal, “Belediyecilikte iki tane pozitif ayrımcılık yapacağız, ilki gençlerimize diğeri de spora. İkisi de gençleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla gençlerde bunu duyunca ve Büyükçekmece’de de gençler için yapılan şeylerin az olması sebebiyle hatta hiç olmayınca gençlerimizde ilgi gösteriyor. 31 Mart’ta burada bize görev verildiğinde Büyükçekmece’nin gençleri herhangi bir aktivitede Büyükçekmece’nin dışına çıkmadan burada her istediklerini bulabilecekler. Tam tersine de Büyükçekmece’ye çevre illerden de faaliyette bulunmak isteyen gençler akın edecek. Yaptığı işlerde başarılı olan birilerini görürseniz, gençliğinde bu işe başladıklarını göreceksiniz. Bakın Cumhurbaşkanımıza, bakın Bakanlarımıza, işlerinde başarılı olan insanlara, hepsi gençlik kollarında başladı bu işlere. Şu anda birçok genç başka şeyler ile uğraşırken, siz geldiniz ve ‘Gelecekte Büyükçekmece nasıl olacak?’ onun merakıyla buradasınız. Büyükçekmece değişecekse sizlerle değişecek” diye konuştu.

“Kızıl Ordu Orkestrasını Büyükçekmece’ye getireceğiz”
Önümüzdeki hafta Büyükçekmece ile ilgili projelerin tanıtımını yapacaklarını açıklayan Başkan Uysal, “Önümüzdeki hafta Büyükçekmece’ye dair projelerimizi açıklayacağız. Kızıl Ordu Orkestrası’nı ilerleyen günlerde Büyükçekmece’ye getireceğiz. 2009 yılında Başakşehir’de Belediye Başkanı olduktan sonra ilçe belediyelerin yapmış olduğu en güzel, en mükemmel kültür merkezini açarken Londra Filarmoni Orkestrasını getirmiştik” diye konuştu.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeliGökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Balıkçıların umudu ‘Torik’Balıkçıların umudu ‘Torik’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.