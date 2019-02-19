HABER

Mevlüt Uysal: Mahalle meydanları kuracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,  projelerinin arasında mahalle meydanları kurmak olduğunu da söyledi.

İSTANBUL, (DHA) - 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerinin arasında mahalle meydanları kurmak olduğunu da söyledi.
Uysal, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın?la birlikte Güzelce Mahallesi?nde ?Söz Sizde? programında vatandaşların sorularını cevapladı.
?BÜYÜKÇEKMECE, MİLLETİN TERCİH ETTİĞİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK?
Vatandaşların soruları yanıtlayan Uysal, Büyükçekmece?de hizmet eksikliğinin olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:
?2009?dan bu tarafa Büyükçekmece?ye bağlanan beş beldede ne değişti dersek iyi yönde hiçbir şey değişmemiş. Buraya aday oluncaya kadar buranın hizmet eksikliğini tahmin edemiyordum. Bazı beldeler Güneydoğu?daki birçok mahrumiyet bölgesinden çok daha kötü perişan durumdalar. Büyükçekmeceliler AK Parti hizmet belediyeciliğinin buraya gelmesini için mücadele etmiştir. Büyükçekmece coğrafi olarak en güzel ilçe. Hizmetler geldiği zaman İstanbul?un en güzel ve milletin tercih ettiği cazibe merkezi olacak.?
?MAHALLE MEYDANLARI KURACAĞIZ?
Büyükçekmece?ye yapılacak projeler hakkında konuşan Uysal, ?Bizim projelerimizden bir tanesi de mahalle meydanları kurmak. Aynı eski köy kültürü, eski kasaba kültürü insanların birbirlerini tanıdığı ve meydanda toplandığı kültür devam ediyor ve bizim bunu yaşatmamız lazım? dedi.
CHP SEÇİM OFİSİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Uysal, mahalle esnafını ziyaret ederek karanfil hediye etti. Güzelce Mahalle meydanında yer alan AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret eden Uysal, CHP Seçim İrtibat Bürosu?nu da ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Kaza sonrası ortalık karıştı: 1 polis yaralı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Adana'daki öğretmen erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Okulda iğrenç olay!

Günlük burç yorumları 19 Şubat Salı (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Komandodan farksız! Bir iple çatıdan sarktılar ve...

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti (Fikret Ünlü kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.