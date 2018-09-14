MEVLÜT UYSAL: MALTEPE’NİN 4O YILLIK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Maltepe ilçesinin 1/1000’lik imar planı kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da kararla ilgili "Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının son toplantısında Mart 2017’de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’nun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını görüştü.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların deprem riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede kentsel dönüşümün önü açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi’ni bu önemli kararı dolayısıyla tebrik ederek, "İBB Meclisi’mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun" dedi.