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Mevlüt Uysal MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Yerel seçimler öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Yerel seçimler öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, MHP Büyükçekmece İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Uysal burada yaptığı konuşmada, “Büyükçekmece’de AK Parti’nin gösterdiği aday olmakla birlikte aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın adayıyız” dedi.
İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ı makamında ziyaret etti. Uysal, buradaki ziyaretinin ardından ilçe esnafını ve Büyükçekmece Rizeliler Derneği’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

“Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber hareket edeceğiz”
MHP İlçe Teşkilatı’na ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Başkanı Uysal, “İstanbul’da Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nda beraber hareket eden partililerimiz AK Parti olarak MHP olarak seçimlerde beraber neler yapabiliriz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bu çerçevede MHP İlçe Başkanlığını ziyarete geldik. Bundan sonraki seçim sürecinde inşallah beraber hareket edeceğiz. Eğer burada başarırsak iki partinin başarısı eğer başaramazsak da iki partinin başarısızlığı olacak. Bu manada bakarsak inanıyoruz ki tabanımızdaki partililerimiz Cumhur İttifakı’nın tabandan daha iyi destek görmesi sağlanmış olacak” dedi.

“Büyükçekmece değişim ve hizmet beklentisi içinde”
Büyükçekmece’den aday gösterilmesinin beklentileri ümide çevirdiğini dile getiren Uysal, “Teşkilat seviyesinde mahallelerde nasıl bir çalışma yapılabilir onun şekillendirmesi devam ediyor. Özellikle mahalle teşkilatlandırmasında ve seçim bürolarında nasıl bir çalışma yapacağız bunun modellendirmesini yapıyoruz. Bire bir henüz araziye tam indik mi dersek yeni yeni ısınıyoruz. Ama bugüne kadar gördüğümüz manzara güzel. Özellikle karşılaştığımız sohbet ettiğimiz insanların tamamı Büyükçekmece’de bir değişim ve aksayan hizmetlerin bir an önce gelmesi adına gerçekten beklenti içindeler. Özellikle de AK Parti olarak büyükşehir belediye başkanı olarak şahsımın Büyükçekmece’den aday gösterilmesi beklentileri ümide çevirmiş vaziyette” diye konuştu.
Program sonunda Büyükçekmece-Tepecik Erzurumlular Derneği’nde Tepecikli vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi.

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