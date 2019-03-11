Mevlüt Uysal, MHP ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, MHP ilçe teşkilatıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın yanı sıra çok sayıda MHP’li katıldı.

Açılış konuşmasını yapan MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, "MHP, Türk tarihinin her döneminde derin bir anlam ve karşılığı olan beka meselesini hayat memat meselesi olarak görmektedir. Milli beka derken, Türk devletinin ve milletinin bekasıdır. Metehan’dan Alpaslan’a uzanan bir vasiyettir" diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise cumhur ittifakının seçimlerde galip geleceğini belirterek, "Büyükçekmece bu anlamda mührünü vuracaktır. 25 yıllık geçmişten bahsediyoruz. Büyükçekmeceliler bunu mu hak ediyor? Yoksa inci gibi bir ilçeyi mi hak ediyor? En güzel, en iyi, en sosyal ilçeyi olmayı hak ediyor. Bunun için de adayımız gereğini yapacaktır. Başkan adayımızın verdiği taahhütlerin arkasından hem milliyetçi hareketin lideri hem cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendi vardır. Sayın Uysal’a oy vermek demek Sayın Devlet Bahçeli’ye oy vermek demektir. Sayın Uysal’a oy vermek demek Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek demektir. Allah’ın izniyle şer cephesine karşı cumhur ittifakı da üzerine düşeni yapacaktır. Haine meydan okuyacaktır. Buna hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.