Mevlüt Uysal: Yapılmayan hizmetlerin hesabını 31 Mart’ta sorun

“Burası en eski sanayi sitelerimizden bir tanesi. Burada belediyenin hizmet eksikliği ve sanayi sitesindeki altyapı eksikliği çok bariz bir şekilde görülüyor. Bugün hava güzeldi. Ama yağmurlu olduğu günlerde buranın çok daha kötü durumda olduğunu esnafımız söylüyor. Haklı olarak buradaki esnaflarımız diyor ki, başkanım bu problemlerimiz nasıl çözülecek. Biz de diyoruz ki 31 Mart’ta yetki sizde, her kime yetki verirseniz o çözecek. Burada yetki verilen insanlar çözmediyse bunun 31 Mart’ta hesabını sorun. Eğer bize de yetki verirseniz bizden de hesabını sorun ki biz de bir an önce çözülsün dedik. Esnafımız burada altyapı hizmetlerinin eksikliğini ve diğer problemleri gündeme getiriyorlar.

Biz burada belediye olarak altyapı eksikliklerini ne kadar çabuk çözersek buraya o kadar çok müşteri gelir. Buradaki esnafa ne kadar fazla müşteri gelirse o kadar çok iş yapar. Ne kadar çok iş yapılırsa da burada eleman istihdam edilir. Nihayetinde buradaki esnafımızın işinin iyi olması hepimizi memnun eder ve istihdamı arttırır. Bölgeye zenginlik katar. Bizim sanayi sitesinden bize ne deme şansı yok. Belediye olarak bunları ayrı ayrı düşünmek zorundayız” dedi.