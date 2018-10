Mevlüt Uysal: Yeni nesil belediyecilik için artık dijital sistemler ön planda

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’DE ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Living Lab projesinin bölgesel zirvesi İstanbul’da başladı. Zirvede konuşan Uysal, “Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de yeni nesil belediyecilik ortaya çıkmaya başladı. Önceden belediyeler insan iş gücüyle alt yapı hizmetleri sunuyorlardı. Artık yol, kaldırım, kanalizasyon gibi çalışmalar yetmiyor. Şimdi internet, inovasyon, bilgi teknolojileri, dijital sistem deniliyor" dedi. İBB ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Bölgesel Living Lab Zirvesi' başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ENOLL Başkanı Fernando Vilarino, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, kurum ve şirket temsilcileri, yerli ve yabancı birçok katılımcı iştirak etti. İki gün sürecek zirvede uygulamalı inovasyon, akıllı şehirler, 5G teknolojisi, startups, kuluçka hizmeti, inovasyon ekosistemi geliştirme gibi konular ele alınacak. "BELEDİYELER LİVİNG LAB'LERE ÖNCÜLÜK ETMELİ" Zirvede konuşan Uysal, Living Lab’lerin inovasyonun hayat merkezi olduğunu söyledi. İnovasyonun daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için living lab'lerin sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Uysal, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Belediyeler bu tür projelere öncülük ederek yaygınlaşmasına, gelişmesine daha hızlı sonuç ve ürün ortaya çıkmasını sağlıyor. 2011 yılında Başakşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde Living Lab projesini başlattık. Biz Living Lab'ı hayata geçirdiğimizde dünyanın farklı noktalarında 280 civarında merkez vardı. Bunu yaptıktan sonra, dünyada bu alanda neler yapıldığını takip edebilme imkanımız oldu. İstanbul’da yeni kurulan bir şehirde, şehircilik adına, orada yaşayan insanlar adına ve yeni binalar adına çok büyük katkısı olacağını düşündük. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de yeni nesil belediyecilik ortaya çıkmaya başladı. Önceden belediyeler insan iş gücüyle alt yapı hizmetleri sunuyorlardı. Artık yol, kaldırım, kanalizasyon gibi çalışmalar yetmiyor. Şimdi internet, inovasyon, bilgi teknolojileri, dijital sistem deniliyor. Daha önceleri insanların yaptığı işleri artık akıllı sistemler, makineler gerçekleştiriyor.” “AKILLI SİSTEMLER İLE TRAFİK YÜZDE 17 RAHATLADI” Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında akıllı sistemleri devreye aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Son olarak Ulaşım Yönetim Merkezi oluşturduk. Raylı sistem, deniz ulaşımı, minibüsler halk otobüsleri, İETT otobüsleri var ama bunun akıllı yönetimi olmaz ise bunlar yetersiz kalıyor. Akıllı sistem, sadece araçları değil yolları, yayaları hep beraber yönetmesi gerekiyor. Mesela bu hafta sonu açılışını gerçekleştirdiğimiz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın ikinci etabı sürücüsüz metro hattıdır. İnsan unsuru yok. Her şey bir yazılımla koordine ediliyor. Şu anda sürücü noktasında insan unsuru kalktı ama belki ileri ki aşamada farklı alanlarda da bu akıllı sistemlerin etkinliği artacak. İstanbul trafiği de akıllı sistemler sayesinde yüzde 17 oranında rahatladı. 18-20 milyon insan sirkülasyonunun olduğu ve günde 12 milyon kişinin yolculuk yapıldığı bir şehirde artık akıllı sistemler, yazılımlar ve merkezi koordinasyon sayesinde trafik rahatlayabiliyorsa, belediyeler için living labler olmazsa olmaz duruma gelmiş demektir." “ŞEHRİ YÖNETENLER DAHA AKTİF VE HIZLI OLMALI” Artık şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesinin ölçüsünün akıllı sistemlerin hayata geçirilip geçirilmemesi olduğunu dile getiren Uysal, "Şehri yönetenler, bu konuda çok daha aktif ve hızlı olmak zorundalar. Belediyeler, akıllı sistemlerin taraflarını bir araya getirerek çözüm üretmekle görevliler. Bölgesel Living Lab dediğimiz zaman; Güney Akdeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Yakın Asya, Balkanlar ve bu coğrafyada, yaşam merkezlerini birbiriyle entegre edip ortak bir çalışma ortaya koymak gerekiyor. Bununla da İstanbul, insanların sorunlarına çözüm bulmak ve daha fazla kaliteli hizmet sunma konusunda çok önemli bir fonksiyon icra edecektir. Belediyelerin devre girmesiyle de çok daha hızlı neticeler elde edilebilir. Bu konuda, iş adamları, yatırımcılar güzel ürünler ortaya çıkarabilirler" ifadelerini kullandı. “TEKNOLOJİ HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK” Uysal, Bölgesel Living Lab projelerinin çoğaltılıp insanların birbiriyle iletişime geçmelerinin sağlanmasıyla zaman zaman meydana gelen gerginliklerin azalmasına veya giderilmesine katkı sunulacağının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: “Living Lablerin birbiriyle entegresi barışa ve insanların daha mutlu, huzurlu yaşamasına katkı sağlar. Teknolojik alanda yapılan gelişmeler, insanların birçok işini kolaylaştıracak. Bölgesel dayanışmamız, halkların ve bu işlerle ilgilenen insanların birbiriyle diyaloğu çok önemlidir. Umarım hem teknolojimiz gelişir, insanlık daha kaliteli hizmet alır hem de daha huzurlu, barış içinde yaşanabilir bir dünya ile karşılaşırız.” KARTOĞLU: İSTANBUL DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜCÜNÜN ODAĞINDA Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, dünyada güç merkezlerinin artık şehirlere kaydığını 'Şehircilik Gücü' diye bir kavramın oluştuğunu kaydederek, “İstanbul 'Dünya Şehircilik Gücünün' tam odağında yer alıyor. Bütün inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemi şehirlerde kümelenmektedir. Şehirleri güç odağı haline getiren nedenler de bunlardır. Yerel düzeydeki çözümler ve inovasyonlar dalga dalga ülke geneline ve sınır ötesine yayılmakta; küresel karakter ve etkinlik kazanmaktadır” diye konuştu.