Mevlüt Uysal: Yerel seçimlerin sonucu şimdiden belli

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Trabzonlular Buluşması”na katıldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Uysal, “Buradaki kalabalıktan anladığım kadarıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonucu şimdiden belli” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimlerine bir hafta kala çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam Kumburgaz’da Roman vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, davul, zurnalarla karşılandı. “Büyükçekmece Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”nin açılışını yapan Uysal’a MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik etti. Uysal burada yaptığı konuşmada, “İstanbul’da örnek olacak evleri burada sizlere yapacağız. Size tapu vereceğim diyenlere inanmayın. Biz size bitmiş evin anahtarını vereceğiz” dedi. 31 MART YEREL SEÇİMLERİ'NİN SONUCU BELLİ Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli Roman vatandaşlara sosyal ve diğer konularda yardımcı olacak “Büyükçekmece Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışını yaptıktan sonra Trabzonlular Platformu’nun düzenlemiş olduğu Trabzonlular Buluşması’na katıldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Uysal, “Buradaki kalabalıktan anladığım kadarıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonucu şimdiden belli” dedi. Uysal’ın bu sözü salonu dolduran Trabzonlular tarafından uzun süre alkışlandı.

BÜYÜKÇEKMECE ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE KAVUŞACAK İstanbul’a 35 yıl önce geldiğini ve o yıllarda Büyükçekmece’nin Pendik’ten ve Tuzla’dan daha değerli, Beykoz ve Sarıyer’le de yarışabilir durumda olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, “İstanbul’a misafiri gelen Büyükçekmece’ye gezmeye götürürdü. Ama bugün baktığımızda Pendik ve Tuzla nere Büyükçekmece nere. 30-40 sene önce geliri iyi olan insanlar Büyükçekmece’den yazlık alıp buralara gelirdi. İnşallah o günlerdeki gibi İstanbul’un en güzel ilçesi Büyükçekmece olacak ve insanlar buralara gelmek isteyecekler” ifadelerini kullandı. BÜYÜKÇEKMECE İÇİN HEDEFLERİMİZ VAR Büyükçekmece’nin coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunu, 30 kilometrelik sahili ile de Türkiye’nin en güzel sahiline sahip olduğunu belirten Uysal, “Belediye hizmetleri eksik kaldığı için o güzelliğini koruyamamış. Cumhurbaşkanımız bizi buraya aday yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanlığından buraya gelip aday olurken, Büyükçekmece’yi belediye hizmetleriyle, ulaşımıyla, mimari yapısıyla İstanbul’un en güzel ilçesi haline getirmeyi hedef olarak koyduk. Ben Başakşehir’e Belediye Başkanı olduğum zaman oralara hizmet getirip değer kattık. Başakşehir nasıl değerlendiyse Büyükçekmece’ye daha fazlasını yapacağız” dedi.