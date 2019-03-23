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Mevlüt Uysal: Yerel seçimlerin sonucu şimdiden belli

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Trabzonlular Buluşması”na katıldı.

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Trabzonlular Buluşması”na katıldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Uysal, “Buradaki kalabalıktan anladığım kadarıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonucu şimdiden belli” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimlerine bir hafta kala çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam Kumburgaz’da Roman vatandaşlarla bir araya gelen Uysal, davul, zurnalarla karşılandı. “Büyükçekmece Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”nin açılışını yapan Uysal’a MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik etti. Uysal burada yaptığı konuşmada, “İstanbul’da örnek olacak evleri burada sizlere yapacağız. Size tapu vereceğim diyenlere inanmayın. Biz size bitmiş evin anahtarını vereceğiz” dedi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ'NİN SONUCU BELLİ

Mevlüt Uysal, Büyükçekmeceli Roman vatandaşlara sosyal ve diğer konularda yardımcı olacak “Büyükçekmece Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışını yaptıktan sonra Trabzonlular Platformu’nun düzenlemiş olduğu Trabzonlular Buluşması’na katıldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Uysal, “Buradaki kalabalıktan anladığım kadarıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonucu şimdiden belli” dedi. Uysal’ın bu sözü salonu dolduran Trabzonlular tarafından uzun süre alkışlandı.

BÜYÜKÇEKMECE ESKİ GÜZEL GÜNLERİNE KAVUŞACAK

İstanbul’a 35 yıl önce geldiğini ve o yıllarda Büyükçekmece’nin Pendik’ten ve Tuzla’dan daha değerli, Beykoz ve Sarıyer’le de yarışabilir durumda olduğunu hatırlatan Başkan Uysal, “İstanbul’a misafiri gelen Büyükçekmece’ye gezmeye götürürdü. Ama bugün baktığımızda Pendik ve Tuzla nere Büyükçekmece nere. 30-40 sene önce geliri iyi olan insanlar Büyükçekmece’den yazlık alıp buralara gelirdi. İnşallah o günlerdeki gibi İstanbul’un en güzel ilçesi Büyükçekmece olacak ve insanlar buralara gelmek isteyecekler” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE İÇİN HEDEFLERİMİZ VAR

Büyükçekmece’nin coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunu, 30 kilometrelik sahili ile de Türkiye’nin en güzel sahiline sahip olduğunu belirten Uysal, “Belediye hizmetleri eksik kaldığı için o güzelliğini koruyamamış. Cumhurbaşkanımız bizi buraya aday yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanlığından buraya gelip aday olurken, Büyükçekmece’yi belediye hizmetleriyle, ulaşımıyla, mimari yapısıyla İstanbul’un en güzel ilçesi haline getirmeyi hedef olarak koyduk. Ben Başakşehir’e Belediye Başkanı olduğum zaman oralara hizmet getirip değer kattık. Başakşehir nasıl değerlendiyse Büyükçekmece’ye daha fazlasını yapacağız” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE BU HALDE OLMAZDI

Ulaşımın Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini kaydeden Uysal, “Ulaşım problemini çözmek kolay olmasa da diğer hizmetler yapılmış olsaydı Büyükçekmece aslında yine bu halde olmazdı” dedi. Başkan Uysal Büyükçekmece’nin ulaşım problemini Metrobüs ve metro ile çözeceklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Metrobüsü, TÜYAP’tan Silivri’ye kadar uzatacağız. İBB Başkanı olduğumda, ‘Başkanım Metrobüsü Silivri'ye uzatacak mısın?' diye sordular. 'Hayır' dedim. Metrobüs 500 - 600 bin kapasite ile kurulmuş olmasına rağmen şimdi 900 bin yolcu taşıyor. O zaman uzatıp da 200 bin yolcu daha eklenirse herkes perişan olacaktı. İşleyemez hale gelecekti. Biz, 'ilave bir raylı sistem oluşmadan uzatamayız' dedik. Ne oldu da uzatacaksın şimdi? diyorlar. Olay şu; Halkalı -Gebze Banliyö hattı geçtiğimiz hafta açıldı. Bu banliyö hattının Metrobüsten 100 ila 150 bin yolcu çekeceğini düşünüyoruz. İlave metro hatlarının da inşaatları şuanda devam etmekte. Bu demek oluyor ki Metrobüsün omuzlarındaki yükü azaltacağız ve hattı Silivri’ye kadar uzatacağız. Ayrıca Yenikapı

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