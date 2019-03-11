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Mevlüt Uysal:”15 Temmuz’da yapamadıklarını 31 Mart seçimlerinde yapmaya çalışıyorlar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, MHP ilçe teşkilatıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, MHP ilçe teşkilatıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. MHP Büyükçekmece ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın yanı sıra çok sayıda MHP’li katıldı.
Açılış konuşması yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Cumhur ittifakının seçimlerde galip geleceğini belirterek, “Büyükçekmece bu anlamda mühürünü vuracaktır. 25 yıllık geçmişten bahsediyoruz. Büyükçekmeceliler bunu mu hak ediyor? Yoksa inci gibi bir ilçeyi mi hak ediyor? En güzel, en iyi, en sosyal ilçeyi olmayı hak ediyor. Bunun için de adayımız gereğini yapacaktır. Başkan adayımızın verdiği taahhütlerin arkasından hem milliyetçi hareketin lideri Bahçeli hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan vardır. Sayın Uysal da Allah’ın izniyle şer cephesine karşı cumhur ittifakı da üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.
‘Ülkemizin tehlikede olduğunu görmek için illa ki yollara tanklar mı çıkması gerekir?’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise Cumhur ittifakına ülkenin yüzde 80’inin inandığını ifade ederek, “Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın ilgisi son derece bizi mutlu ediyor. Cumhur ittifakı 15 Temmuz’da tohumları atılmış bir ittifak. 15 Temmuz’da meydana çıkan kimlerdi? Bütün halkımızdı. Ne için? Ülkemiz tehlikede diye. Ülkemizin tehlikede olduğunu görmek için illa ki yollara tanklar mı çıkması gerekir? Tanklar çıkmadan da ülkemizin tehlikede olduğunu görmek mümkün. Şu anda dünyaya baktığımız zaman yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Kurmak isterken de ülkemizi her yönüyle sıkıştırıyorlar. Yani tankları yola çıkarmadan da 15 Temmuz’da başaramadıklarını başarmak istiyorlar. Neyle? 31 Mart seçimleriyle. Bunu gören kim? Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız. Cumhur ittifakı bunun için yapıldı bunun için devam edecek biz burada görevimizi yapacağız”dedi.

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