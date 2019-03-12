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Mevlüt Uysal:”Büyükçekmece’de değişimin mimari kadınlar olacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ilçedeki kadın seçmenlerle akşam yemeğinden bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ilçedeki kadın seçmenlerle akşam yemeğinden bir araya geldi. Gecede kadınlara hitap eden Uysal, "Bu seçimde Büyükçekmece’de bir değişim olacaksa siz kadınlar sayesinde olacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uysal ve eşi Hatice Uysal AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. 2 bin 500’ün üzerinde kadın seçmenin katıldığı yemeğe ayrıca, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve AK Parti Büyükçekmece Kadın Kolları Başkanı Yıldız Akbalık Polat’ta katıldı.
“Büyükçekmece’de değişimin mimari kadınlar olacak”
Büyükçekmece’nin 25 yıldır hizmet alamadığını vurgulayan Uysal, artık değişim zamanı geldiğini söyledi. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmasında kadınların desteğini vurgulayan Uysal, “Türkiye’de değişim, belediyecilik anlayışının değişimi Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başladı. O tarihten itibaren İstanbul’da kadınlarımız şehirde yaşadıklarını anladı. O tarihten sonra İstanbul’un şekli şemaili değişti. O tarihleri hatırlayanlar vardır. O tarihte de İstanbul’un geleceğini değiştiren kadınlardı. O tarihte de Cumhurbaşkanımızı Büyükşehir Belediye Başkanı yapan kadınlardı. O yıllardaki gazete haberlerine bakarsanız, Cumhurbaşkanımıza en çok oy verenlerin kadınlar olduğunu görürsünüz. O günden bugüne İstanbul’da çok şey değişti ama maalesef Büyükçekmece’de bir şey değişmedi. 30-40 yıl öncesine kadar İstanbul’un en güzel 5 ilçesi arasında sayılan Büyükçekmece artık bu ilk 5 ilçenin arasında sayılmaz. İlk 5’i bırak ilk 10 güzel ilçesi arasında bile sayılmaz. Bir tarafında göl, bir tarafında deniz. Coğrafi olarak bu kadar güzelliğe sahip Büyükçekmece maalesef belediyecilik hizmetleriyle buluşmadıkça, şehircilik hizmetleriyle buluşmadıkça güzelleşemez. Bunun için artık Büyükçekmece’de bir değişim gerekiyor. Bu seçimde Büyükçekmece’de bir değişim olacaksa siz kadınlar sayesinde olacak. Bu değişimi İnşallah 31 Mart Yerel Seçimleri ile sizler yapacaksınız. Bu değişimi İnşallah Cumhur İttifakı yapacak” diye konuştu
“25 yıldır yapılamayanları 5 yılda yapacağız”
Büyükçekmece’de değişimin başlamasıyla hiç kimsenin çamurlu yollardan eve yürümek zorunda kalmayacağını vurgulayan Uysal, “Herkes evine giderken düzgün bir yoldan evine gidecek. Herkes çocuğunu yürüme mesafesindeki parka götürebilecek, her genç spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği spor salonlarına kavuşacak. Sizler alışverişlerinizi artık modern kapalı pazarlardan yapacaksınız. Büyükçekmece’de 25 yıldır yapılmayanları bizler İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapacağız. Çünkü çok geç kalındı. Normal hızla yaparsak yetişemeyiz. Büyükçekmece’de hızlı bir şekilde yapacaklarımız adına şimdiden çok çalışmalıyız. Seçimlere 20 günden az bir süre kaldı. O güne kadar çok çalışıp hem Cumhurbaşkanımızı hem de Büyükçekmecelileri İnşallah hayal kırıklığına uğratmayacağız ve Büyükçekmece’de değişimi başlatacağız” ifadelerini kullandı.

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