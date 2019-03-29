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Mevlüt Uysal’dan İmamoğlu’nun 'İstanbul senin' sloganına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Oto Sanayi Sitesi çalışanları ile esnafı ziyaret etti.

Mevlüt Uysal’dan İmamoğlu’nun 'İstanbul senin' sloganına tepki

İstanbul, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Oto Sanayi Sitesi çalışanları ile esnafı ziyaret etti. Burada konuşan Uysal, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı 'İstanbul senin' sloganıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Bizim İstanbulkart ile ilgili 2 sene önce tescili yapılmış, televizyonda reklamı çıkmış sloganın seçim sloganı olarak kullanılması ne derece doğru?" dedi.

Mevlüt Uysal, Mimar Sinan Mahallesi’nde önce Gültur Oto Sanayi Sitesi’ni daha sonra da esnafı ziyaret etti. Dükkanları tek tek gezen Uysal, esnafın sorunlarını dinledi. Yeni bir sanayi sitesi talep eden esnafın çağrısına olumlu yanıt veren Uysal seçildiği takdirde alt yapısı ve çevre düzenlemesi yapılmış bir sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.

“BİR ÇOK ESNAFIMIZ ŞİKAYETÇİ”

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Uysal, “Özellikle burada küçük sanayi sitesi dediğimiz esnafın en büyük problemi geçmişte kendi imkânlarıyla yapılmış bu yerlerde işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bugün itibariye baktığımız zaman hepsinin iş yerleri yetersiz. Esnaflarımız açısından ciddi problemler var. Alt yapı sıkıntısı, dükkanların yetersizliği.. Ağırlıklı olarak talep burada kendilerine uygun şekilde yeni bir sanayi sitesi kurulması. Olması gereken bir talep. İnşallah onu bir şekilde çözelim diyoruz. Sanayi sitesi kurulmadan önce mevcut ihtiyaçlar aslında birebir çözülmüyor. Bir çok esnafımız şikayetçi. Buraya gelen yolların bakımı, alt yapı takibi. O konuda da ciddi sıkıntılar var. Biz de vatandaş bize görevi vermeden önce sorunları yerinde görelim ve nasıl çözeriz onun çalışmalarını yapalım” diye konuştu.

“İMAMOĞLU’NUN SEÇİM SLOGANINA YANIT”

Uysal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı ‘İstanbul senin’ sloganıyla ilgili olarak sorulan bir soruya ise, “Daha öncesinde bizim İstanbulkart ile ilgili 2 sene önce tescili yapılmış, televizyonda reklamı çıkmış böyle bir şeyin sloganını seçim sloganı olarak kullanılması ne derece doğru? İstanbulkart, bütün vatandaşlarımızın kullandığı bir kart. Bunun sloganının seçim sloganı olarak kullanılması doğru bir şey değil diye düşünüyoruz. Bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz” yanıtını verdi.

“İYİ ÇALIŞMALARI GEREKİYOR”

Uysal, İmamoğlu’nun vaat ettiği bazı projeleri zaten hayata geçirmek üzere olduklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı Türkiye’de ilk defa enerjisi alttan verilen bir hat. Deneme sürüşlerine başlıyor. Oraya tramvay hattı yapacağız deniyor. Yine Mahmutbey-Mecidiyeköy arasında sürücüsüz tramvay hattının deneme sürüşleri başladı. Oraya da metro hattı yapacağız deniyor. Bu konularda inanıyorum ki Ekrem Beyin etrafındaki ekibin İstanbul konusunda biraz daha yeterli bilgiye sahip olması gerekiyor. İyi çalışmaları gerekiyor. Bunu da vatandaşımız takdir edecek diye düşünüyorum."

Mevlüt Uysal’dan İmamoğlu’nun 'İstanbul senin' sloganına tepkiMevlüt Uysal’dan İmamoğlu’nun 'İstanbul senin' sloganına tepkiMevlüt Uysal’dan İmamoğlu’nun 'İstanbul senin' sloganına tepki

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