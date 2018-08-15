Mevlüt Uysal'dan yerli ve milli ürün kullanma çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, başta birlik üyeleri olmak üzere tüm belediyelere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MBB Encümeni, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'un ev sahipliğinde Balıkesir'de toplandı.

Encümen toplantısında, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı dönemde devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması kararlaştırıldı.

Başkan Uysal toplantıda, başta MBB üyeleri belediyeler olmak üzere tüm yerel yönetimlere ve ilgili aktörlere yerli ve milli ürün kullanma çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuya özel bir hassasiyet gösterdiğini kaydeden Mevlüt Uysal, "Büyükşehir Belediyesi olarak, bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimizle yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de elimizden gelen katkıyı yapmak için yerli ve milli üreticilerimizle çalışmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.