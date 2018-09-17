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Mevsim değişikliğine 'temiz hava' önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

MEVSİM geçişlerinde yaşanan isteksizlik, enerji azlığı, umutsuzluk, yorgunluk hislerindeki artışa karşı temiz havada hareket önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenlerdir" dedi.

Mevsim değişikliğine 'temiz hava' önerisi

İSTANBUL, (DHA)- MEVSİM geçişlerinde yaşanan isteksizlik, enerji azlığı, umutsuzluk, yorgunluk hislerindeki artışa karşı temiz havada hareket önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenlerdir" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, mevsim değişikliğinin kişi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu dönemde hem psikolojik hem fizyolojik birtakım değişiklikler yaşandığını belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Psikolojimizdeki dengesizliklerin üstesinden gelebilmemiz için sosyal ortamlardan kopmamalı, muhakkak temiz havada hareket etmeliyiz. Kapalı bir ortamda çalışıyorsak, kendimize temiz hava molaları vermeli, depresif ruh hali sebebiyle alkolü artırmamalı, aksine bol bol su tüketmeliyiz. Çünkü yazın fazla su kaybıyla beraber sıvı alımına ihtiyaç duyarız ancak havaların serinlemesiyle sıvı tüketiminin azalması metabolizmamızın yavaşlamasına sebep olur. Bu da yorgunluğu beraberinde getirir ve bizi depresif bir ruh halinin içine çekiyor" diye konuştu.

"SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DE DİKKAT EDİN"

Ani sıcaklık değişimlerinin neden olacağı hastalıkları da değinen Nilşah Yıldırım Karakurt, "Havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişiler ile yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler. Bu dönemde en çok solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

NELER YAPMALIYIZ?

Karakurt, olumsuz etkilerden kurtulmak adına yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Temiz havada bol bol hareket etmek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenler. Ayrıca temizliğine dikkat etmeli, kan dolaşımını hızlandırıcı aktiviteler yapmalı, ilaç yerine doğal besinleri tercih etmeli ve psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan uzak durmalıyız. Kanser, astım şeker, böbrek yetmezliği gibi risk grubunda bulunan hastalarla 65 yaş üstü yaşlılar ve çocuklarda görülebilecek hastalıklar, ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.’’

RUH HALİMİZDEKİ DEĞİŞİMLER

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk ise mevsim geçişlerinde özellikle ruh halimizde meydana gelen değişimlere dikkat çekti. Soğuk havalarda metabolizmanın yavaşladığını söyleyen Dr. Mehmet Kadir Göktürk, "Bu da yorgunluğu beraberinde getirir ve bizi depresif bir ruh halinin içine çeker. Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyinilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler. Bu dönemde en çok üst solumum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Ayrıca mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir. Kanser, astım, şeker, böbrek yetmezliği gibi risk grubunda bulunan hastalarla 65 yaş üstü yaşlılar ve çocuklarda görülebilecek hastalıklar, ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Risk grubundaki hastalarda soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar ciddiye alınmalı. Menenjit, orta kulak iltihabı zatürre, gibi daha ileri enfeksiyonlara sebep olabilir" dedi.

(FOTOĞRAF)

Mevsim değişikliğine 'temiz hava' önerisi

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