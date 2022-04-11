Mevsim geçişleri ruhsal bozukluklara neden oluyor

Birçok ruhsal bozukluk bulunuyor. Bu ruhsal hastalıklar gündelik hayatı olumsuz etkileyerek kişinin hareketlerini kısıtlayabiliyor. Hem kişinin kendisini hem de çevresini olumsuz etkileyen ruhsal bozukluklara neden olan birçok etlen bulunuyor. Mevsim geçişleri de pek çok hastalığa neden oluyor. Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, “Bahar aylarının gelişiyle beraber alerji, bahar yorgunluğu, hormonal ve fizyolojik değişiklikler kendini göstermeye başladı. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar, ruhsal sorunlara da sebep oluyor.” dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİ DAHA ÇOK UYKUSUZLUK VE HALSİZLİK YAPIYOR

Çapraz yaptığı açıklamada mevsim geçişlerinde ortaya çıkan olumsuz belirtilerin daha çok, uyku bozukluğu, halsizlik, hareketlerde yavaşlama, dalgınlık ve yeme düzeninde değişikliklerle kendini gösterdiğini vurguladı. Çapraz, mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtilerin, bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmenin daha doğru olacağını belirterek, bahar yorgunluğu ile başa çıkmak için "Stresten uzak durun. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Alkol ve tütün ürünlerinden uzak durun. Meditasyon ve yoga yapın. Gerginliğin azaltılması için kas gevşeme egzersizlerine önem verin. Sıvı tüketimini artırın." önerisinde bulundu.

BELİRTİLER UZUN SÜRE DEVAM EDERSE UZMANA BAŞVURUN

Depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk, panik atak gibi birçok ruhsal bozukluğun mevsim değişikliklerinden etkilenebildiğine değinen Çapraz, bahar yorgunluğunun belirtilerine yeni belirtilerin eklenmesi durumunda, bu yorgunluğun fiziksel bir rahatsızlıktan veya ruhsal nedenlerden kaynaklanıyor olma olasılığı olduğunu ve uzun süreli devam etmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmandan yardım alınması gerektiğine vurgu yaptı.



