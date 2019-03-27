Mevsim geçişlerinde bulaşıcı hastalıklara dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğunu belirterek, bu dönemlerde bulaşıcı hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi verdi. Bulaşıcı hastalıkların, insanlara mikroorganizmalar yoluyla bulaşan, özellikle solunum yolu, dokunma, temas, kan yoluyla bulaşabilen ya da gıdalar gibi pek çok yolla bulaşabilen, özellikle mikroorganizmaların, bakterilerin, virüslerin, parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları olarak bilindiğini söyledi. Türkiye’de bulaşıcı hastalıkların sıklığının oldukça fazla olduğunu belirten Uğurcan, özellikle kalabalık yaşanan ortamların bunun için bir etken oluşturduğunu, okulların, hastanelerin, büyük ve kalabalık iş yerlerinin bu tarz hastalıkların bulaşmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinin bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü dönemler olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Uğurcan, "Hava geçişinin olması, sıcak havadan soğuk havaya geçmek biraz bağışıklık sisteminizi düşürüyor ve bu nedenle de bu tarz mikroorganizmalara vücudumuz biraz daha açık hale geliyor. Özellikle polikliniklerimize, hastanelere gribal semptomlarla gelen, ateş yüksekliği, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı şikayetleriyle gelen pek çok hastamız oluyor. Aslında bunlar da solunum yoluyla ya da damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşabilen enfeksiyon hastalıkları. Kalabalık yaşanan ortamlar, özellikle okullar, büyük iş yerlerinde hapşırma, öksürme, tıksırma yoluyla bir kişiden bir kişiye bulaşabiliyor. Bu şekilde örneğin bir sınıfta tek bir öğrenciyle başlayan grip birkaç gün içerisinde pek çok arkadaşına bulaşabiliyor. Bu tarz durumlarda dikkat etmek çok önemli. Özellikle kişilerin evde dinlenmesi, diğer insanlardan uzak durması, arkadaşlarından, küçük çocuklardan uzak durması önemli” dedi.

“Bu tarz hastalıklarda en önemli koruma yollarından biri aşı olmak”

Diyabetik hastaların, astımı olan hastaların, kanser hastalarının, şeker hastalarının, küçük çocukların ya da 65 yaşının üzerindeki kişilerin bu tarz bulaşıcı hastalıklarda biraz daha hassas olabildiklerini ve bu tarz kişilerde hastalığın daha ağır seyredebildiğini vurgulayan Doğaç Uğurcan, “Bu yüzden de bunların biraz daha dikkatli olması lazım. Bu tarz kişilerin kendilerini korumaları gerekiyor. Bu tarz hastalıklarda en önemli koruma yollarından biri aşı olmak. Eylül, Ekim dönemlerinde grip aşısı olduklarında, özellikle de hem yaşlı kişiler hem 5 yaş altı küçük çocuklarda bu tarz aşıların olması kişinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, onların enfeksiyona biraz daha dirençli olmasına neden oluyor. Onun dışında bu dönemlerde sağlıklı beslenme çok önemli. Özellikle meyve, sebze, doğal ürünlerle beslenmek bağışıklık sisteminizi artırabilir. Spor yapmak, egzersiz yapmak, açık havaya çıkma, bunlar biraz bağışıklık sistemini güçlendirebilir” şeklinde konuştu.