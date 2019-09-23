Mevsim geçişlerinde hava durumuna göre giyinmek ağrıları azaltıyor

İSTANBUL, (DHA) - MEVSİM geçişlerinde bel ve boyun ağrıları şikâyetiyle hekime başvuruların sayısının arttığını vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, “Mevsim geçişleri bel ve boyun ağrılarının en sık yaşandığı zamanlardır çünkü genellikle insanlar hala bir önceki mevsime göre giyinmeye devam eder. Bu yüzden takvime göre değil, hava durumuna göre giyinilmeli” dedi.

Bel, boyun ve eklem ağrıları, Türkiye’de milyonlarca kişinin hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştığı en önemli ortopedi sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu ağrılardan şikâyetçi kişi sayısında hızlı bir artış görülüyor. Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, yavaş yavaş sonbaharın sıcak günlerinden soğuk günlerine doğru yol aldığımız bu günlerde hekime en sık başvuru sebeplerinden birinin bel ve boyun ağrıları olduğunu söyledi.

SOĞUK EKLEM VE KASLARIN YARALANMA RİSKİ FAZLA

Havalar soğumaya başladığında insanlardaki bel ve boyun ağrılarının da artışa geçmesinin birden çok nedeni olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ünal, bunları şöyle sıraladı:

“Ağrıların en sık rastlanan sebebi, soğuk ortamda kasların daha gergin olması sonucunda hareket kabiliyetinin daha kısıtlı olması. Bu da zaten bozulmuş omurgaya ek yük bindiriyor. Sporcular idman veya müsabaka öncesi sakatlanma riskini azaltmak için mutlaka ısınma hareketi yapar. Çünkü soğuk eklemler ve kasların yaralanma riski daha fazladır. Aynı durum spor yapmayan insanlar için de geçerlidir. Hava soğukken yapılan ani bel ve boyun hareketleri, omurga eklemlerine ve omurga çevresinde bulunan kasların zedelenmesine yol açarak ağrıya sebebiyet verebilir. Soğuk havada omurga ağrılarındaki artışın bir diğer sebebi ise omurga eklemleri arasında bulunan sıvıdaki akışkanlığının azalmasına bağlı olarak omurga eklemlerinin hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıdır. Ayrıca soğuk havalarda insanların yürüme ve dış aktivite sürelerinin azaldığı, daha yağlı yemeklerle beslenme oranının arttığı da görülmektedir. Hareket azlığı ve kilo alma, doğal olarak ağrılarda da artışa yol açar.”