HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mevsim geçişlerine dikkat! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde

Mevsim geçişlerine dikkat! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Bağışıklığı güçlendirmek için taze meyve sebze ve bakliyatlarla beslenmek gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, c vitamininden zengin siyah üzüm ve biber tüketiminin oldukça önem taşıdığına dikkat çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, “Karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler, dolmalık biber, kapya biber gibi sebzeler, turunçgiller ve siyah üzüm gibi meyveler bağışıklığı destekleyen ve bol miktarda fitobesin ve C vitamini içeren besinlerdir” dedi.

Mevsim geçişlerine dikkat! Bağışıklığı güçlendirmenin sırrı biberde

Sonbaharda mevsim değişikliği ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin yavaşlamasının sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Bölümü’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, “Yaz döneminin hareketliliğinden sonbaharın daha hareketsiz ve stabil yaşamına geçiş yapıldığı bu günlerde hareketsizliğin olumsuz bir getirisi olarak obezite, diyabet, kalp-damar sorunları şiddetlenebiliyor” diye konuştu.

Sonbahar aylarında mevsimsel grip ve influenza vakalarının çok sık görülmeye başladığını işaret eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, “Özellikle gece ve gündüz sıcaklık farklarının oluşmasıyla bağışıklık sistemindeki yavaşlık daha bariz bir hale gelerek enfeksiyon hastalıkları artıyor. Mevsim değişikliğinin bağışıklık sistemi üzerine etkisinin olumsuz sonuçları olarak astım, bronşit ve sinüzit gibi alerjik hastalıklar ile gastrit ve reflü gibi mide-bağırsak sistemi hastalıkları da sonbaharda artış gösteriyor. Yine bu dönemde psikiyatrik hastalıkların arttığını ve kronik psikiyatrik hastalıkların da alevlendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

VİTAMİN-MİNERAL EKSİKLİĞİNE DİKKAT!

Bağışıklığı güçlendirmek için öncelikle rutin doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

“Vücudumuzda bağışıklık sitemimizi bozacak herhangi bir vitamin-mineral eksikliği, kolesterol seviyelerinde bozulma, kan akımını etkileyen bir problem, hipertansiyon veya tiroit bozukluğu var mı diye kontrol etmek gerekir. Eğer bu gibi sorunlar varsa, erken dönemde tedavi edilmesi gerekir.”

EGZERSİZİ BIRAKMAYIN!

Hareketsiz yaşamın kan basıncının, bağışıklık ve dolaşım sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, önerilerini şöyle sıraladı:

“Açık havada orta-yüksek tempoda yürüyüş veya koşu yapmak faydalı olacaktır. Böylece hem oksijenden hem de güneş enerjisinden daha fazla yararlanıp D vitamini seviyelerimizin artması sağlanabilir. Egzersiz yapmak dolaşımı hızlandıracak ve tansiyon seviyesinin kontrolünü kolaylaştıracaktır. Egzersizle metabolizma hızlanacağı için kap-damar hastalıklarının olumsuz etkileri azalacak, obezite ve diyabet de kontrol altında olacaktır.”

BALIK TÜKETİN!

Sonbahara geçiş yaparken özellikle yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller ve baklagillerin vitamin ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olacağını ifade eden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, bu süreçte balığın da ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak “Balık sezonunun açılması ile birlikte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken deniz ürünleri, sağlığı korumak için en önemli besin öğelerindendir” şeklinde konuştu.

C VİTAMİNİ DEPOSU DOLMALIK BİBER İLE SİYAH ÜZÜM

Meyve- sebzelerin de bu dönemde mutlaka sofralarda yerini alması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti:

“Taze meyve-sebze ve bakliyattan zengin beslenin. Karnabahar, yeşil yapraklı sebzeler, dolmalık biber, kapya biber gibi sebzeler, turunçgiller ve siyah üzüm gibi meyveler de bağışıklı destekleyen ve bol miktarda fitobesin ve C vitamini içeren besinlerdir.”

YİYECEKLERİ YÜKSEK ISIDA PİŞİRMEYİN

Yiyecekleri yüksek ısıda ve yağda pişirmek yerine salata tarzında tüketilmesi önerisinde de bulunan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, “Etin ızgarada piştiği ve sebzelerin bir arada olduğu bir öğün tüketmek, bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına katkı sağlayacaktır. Sabah kahvaltıda şarküteri ürünleri yerine taze sebze ve taze veya kuru meyve, yulaf, kefir gibi ürünleri tercih edin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Sarımsağı ezin susam yağında bekletin! Sarımsağı ezin susam yağında bekletin!
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir zararı daha çıktı! Bunu içen erkekler baba olamayabilir
Bir zararı daha çıktı! Bunu içen erkekler baba olamayabilir
Kulak ağrısını azaltmanın 8 doğal yolu! Sarımsak, zencefil...
Sarımsağı ezin susam yağında bekletin!
Yoğun talep var! Yedikçe vücudu zımba gibi yapıyor
Yoğun talep var! Yedikçe vücudu zımba gibi yapıyor
Koronavirüs rüzgarla bulaşır mı?
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs rüzgarla da bulaşıyor!
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi yöntem...
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu yönteme dikkat!
Ateş ve terlemeye dikkat! Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor
Ateş ve terlemeye dikkat! Lenfomada erken teşhis hayat kurtarıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.