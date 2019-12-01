Mevsimin ilk karı yağdı! İşte son durum

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı. ABANT'TA KAR YAĞIŞI Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor. Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor. ILGAZ'DA DA ETKİLİ Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu. Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor. Ailesiyle birlikte kayak tesisini gezen Caner Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Ilgaz'a geldiklerini söyledi. Kar yağışıyla tesisin de faaliyete girmesini beklediklerini anlatan Güler, "Buraya gelenlerin kış lastiklerini takması gerekiyor. Bence kar yağışı tam zamanında gerçekleşti. Ortam çok güzel. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

Çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. YOL KENARINDA BEKLETİLİYOR Öte yandan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı'nda ilerlemekte güçlük çekiyor. Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor. Yolda kalan tır sürücüsü Efendi Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın aniden bastırdığını söyledi. Kar yağışı beklemediklerini ifade eden Satılmış, "Tırın boş olması nedeniyle çıkamadık. Yol kapanmadı ama büyük araçlar çıkamıyor, küçük araçlar çıkıyor. Karayollarını aradım, onların gelmesini bekliyorum. Taşköprü ilçesine mazot bıraktık, Kırıkkale'ye dönüş yapıyorduk. Tünel yasak olduğu için burayı kullanmak zorundayız." diye konuştu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. YOL TRAFİĞE KAPATILDI Bolu'da yüksek kesimler, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya’ya çıkan vatandaşlar kartopu oynadı. Kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı’na giden yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya’ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya’ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı bölge sakinleri, Kartalkaya’ya çıkıp kartopu oynadı. Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkayaya gelen İsmail Ay, "Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik, ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkayaya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi. YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda da etkili oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SALDA’YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Burdur merkeze 77, Salda Gölü’ne 17 km uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 1840 rakımlı kayak merkezi beyaza büründü. Ancak kar kalınlığı kayak yapacak kalınlığa ulaşmadı. İşletmecileri kar yağışının devam etmesi halinde tesisin 2- 3 hafta içinde açılabileceğini söyledi. 10 SANTİMETREYİ BULDU Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmurÿdevam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşanlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi. ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.