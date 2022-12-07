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Mevsimin ilk karıyla böyle tanıştılar! Öğrenciler, lapa lapa yağarken okula gitti

07.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun çeşitli noktaları mevsimin ilk karıyla tanışmaya başlarken son olarak Van'da ilk kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşan kentte öğrenciler okula lapa lapa yağan karın altında yürüyerek gitti. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu'da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor, Antalya çevreleri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da sağanak yağmur için de gün verdi.

Mevsimin ilk karıyla böyle tanıştılar! Öğrenciler, lapa lapa yağarken okula gitti

Van'ın merkezine mevsimin ilk karı düştü. Okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı.

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Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü. Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü.

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Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Erzurum, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da ise perşembe günü sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

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(DHA)

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Van okul kar

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