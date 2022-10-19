Mevsimin yeniliğini evinizde hissettirecek uygun fiyatlı ürün önerileri

Yazın bitmesi ve havanın soğumasıyla doğanın değişimi ister istemez bizleri de duygusal olarak etkiliyor. Kimi zaman melankolik etkiler yaratsa da bu mevsimin huzurlu bir ruhu olduğu yadsınamaz bir gerçek. Sonbaharın içimizi ısıtan renkleri ve teması, ev dekorasyonu için de ilham veriyor. Siz de mevsimin sıcak ve nostaljik atmosferini evinize taşımak istiyorsanız sonbaharın ruhunu yansıtacak ürünlere göz atmalısınız.

1. Sonbaharın atmosferini yansıtan detaylar: Mum & Kozalak Tasarımlı Christmas Temalı Dijital Baskılı Modern Şönil Yastık Kırlent Kılıfı

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Mum & Kozalak Tasarımlı Christmas Temalı Dijital Baskılı Modern Şönil Yastık Kırlent Kılıfı; kozalak, mum ve kuruyan dal desenleri ile sonbaharın eşsiz dokusunu koltuklarınıza taşıyacak bir ürün. Pamuklu kumaştan üretilen kırlent kılıfı, evinizde sonbahardan ilham alan bir dekorasyon oluşturmakta size yardımcı olurken keyifli ve rahatlatıcı anlarınıza da eşlik edecek.

2. Mevsimin trendlerini küçük detaylarda yakalayın: XLARGE Dekoratif Bal Kabağı Mum

Sonbahar dendiği zaman akla gelen en ikonik figürlerden bir tanesi bal kabağı. XLARGE Dekoratif Bal Kabağı Mum ile bu figürü evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. Ürünü aydınlatma amaçlı değerlendirebileceğiniz gibi yalnızca dekoratif olarak da tercih edebilirsiniz. Mum; sevimli tasarımıyla kitaplıklarınıza, çalışma masalarınıza ve sehpalarınıza renk katacak.

3. Sıcaklığı çalışma masanızda hissedin: ZHENWULU Mum Isıtıcı Elektrikli Eriyen Mum Lambası

Mum ışığında çalışmayı sevenlerin favorisi olacak ürünlerden biri ZHENWULU Mum Isıtıcı Elektrikli Eriyen Mum Lambası. Elektrik kablosu ile kolay bir şekilde çalıştırabileceğiniz ürün, çalışma masalarınıza farklı bir dokunuş katıyor. Isınma mekanizması ile mum sıcaklığının dengede tutulması sağlanıyor. Kokulu veya kokusuz, istediğiniz türde mum ile kullanabileceğiniz mum lambası, size mum ışığının rahatlatıcı görüntüsü eşliğinde çalışmanın keyfini yaşatacak.

4. Mevsimin renkleri artık yatağınızda: Always Ranforce Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Sonbahar temalı dekorasyonlarda sararıp dökülen yapraklardan ve bal kabağından ilham alan turuncu tonları ön plana çıkıyor. Evimin her köşesinde bu temayı görmek istiyorum, diyenlerdenseniz Ranforce Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı sizin için mevsim renklerini yatak odanıza getiriyor. Estetik ve şık tasarımlı ürünü çift taraflı kullanabilir, ister turuncu ister gri tonlarının hâkim olduğu tarafı zevkinize göre tercih edebilirsiniz.

5. Yumuşak dokunuşlar: JXLOULAN Kuzu Postu İmitasyonu Suni Kürk Halı

Yazın bitmesi ve kışın yaklaşmasıyla evimize ve kendimize ayırdığımız zaman çoğalıyor. Bir anlamda da rahatlama ve dinlenme mevsimi diyebileceğimiz sonbaharın bu yumuşak dokusunu evinize yansıtırken JXLOULAN Kuzu Postu İmitasyonu Suni Kürk Halı size yardımcı olacak. Yumuşak ve şık bir zemin tasarımı sunan ürün, yumuşacık dokusu ile evinizin dekorasyonuna huzurlu bir görünüm katacak.

6. Doğa artık evinizde: Euro Flora Kuru Çiçek Nigella Orientalis

Euro Flora Kuru Çiçek Nigella Orientalis; salondan çalışma odasına, çoğu odaya uyum sağlayacak ve şıklık katacak bir ürün. Kuru çiçeği dilerseniz hoş bir vazo içerisinde kullanabileceğiniz gibi vazoya koymadan sehpanızın veya kitaplığınızın üzerinde de konumlandırabilirsiniz. Sonbahar mevsiminde bitkilerin geçirdiği değişimi yansıtan ürün, ev dekorasyonunuzda nostaljik bir stil oluşturacak.

7. Zarif aydınlatmalar: Masif Model Ahşap Ağaç Fener Mumluk Şamdan Dekoratif Mumluk Seti

Zarif aydınlatmalara önem veriyorsanız Masif Model Ahşap Ağaç Fener Mumluk Şamdan Dekoratif Mumluk Seti'ni tercih edebilirsiniz. Ahşap malzeme kullanılarak üretilen mumluk; büyük, orta ve küçük olmak üzere üçlü set hâlinde sunuluyor. Tasarımında kullanılan kuru ağaç figürü, sonbahar dekorasyonuna uyum sağlarken zarif mum ışığı ile bulunduğu ortamın atmosferini tamamen değiştiriyor.

8. Sonbaharın nostaljik kokusu: Atelier Taksim Mandalina Çubuklu Oda Kokusu

Sonbaharın kilit kokularından biri tabii ki mandalina. Havaların soğumasıyla mandalina kokuları her yeri sararken bu kokuyu evinize de taşıyabilirsiniz. Atelier Taksim Mandalina Çubuklu Oda Kokusu, zarif şişe tasarımı ve çubuklu tasarımıyla ev dekorasyonuna modern bir soluk getirirken mandalina kokusu ile evinizin vazgeçilmez ürünlerinden olacak.

9. Kapılara ve duvarlara hareket gelsin: GUOHUA Duvara Asılı Şakayık Çelenk

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GUOHUA Duvara Asılı Şakayık Çelenk, mevsimin ruhunu daha kapıdan girmeden yaşatacak bir ürün. İster kapılarınıza ister duvarlarınıza hareket getirmek için kullanabileceğiniz çelenk; bal kabağı, portakal yaprağı ve turunç gibi sonbaharın doğasından esinlenen bir tasarıma sahip. Âdeta bir sonbahar bahçesinden taze toplanmış kadar gerçekçi ve canlı görüntüsüyle hem iç hem dış mekân dekoruna şıklık katıyor.

10. Keyifli dinlenme zamanları için: RAKEPSA Tek Kişilik Göz Alıcı Yumoş Battaniye

Dışarıda hava soğukken ya da yağmur yağıyorken size düşen de ev sıcaklığında keyifli vakit geçirmek oluyor! Kitaplarınız, kahveleriniz hazırsa ve izleyeceğiniz filmleri seçtiyseniz başlayabiliriz! Son teknoloji dokuma ile üretilen RAKEPSA Tek Kişilik Göz Alıcı Yumoş Battaniye; huzur dolu dinlenme zamanlarımızda sizi sarıp sarmalayacak, içinizi ısıtacak bir ürün. Battaniyenin kolay yıkanabilir olması, kullanımda rahatlık sunarken turuncu rengi de sonbaharın ruhuna uyum sağlıyor.