Mevsiminden bir ay önce üzüm yetiştirildi

MANİSA (AA) - Manisa'da kapalı sistem serada yapılan bağcılık denemesi ilk üzümlerini verdi.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje kapsamında seradaki bağcılık faaliyetinde mevsiminden yaklaşık bir ay önce üzüm yetiştirildi.

Manisa'nın önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek ve üreticilere katma değer sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen "Topraksız Tarımda Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Üretim Modellerinin Etkileri" projesinde deneme çalışmaları tamamlandı.

Projede kapalı sistem serada yetiştirilen yılın ilk üzümü bugün hasat edildi.

Bu üretim modeliyle piyasaya daha geniş zamanda üzüm sunulmasını, birim alandan daha fazla üzüm elde edilmesini ve üreticinin gelirini arttırmayı hedefleyen Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü seradan ikinci üzüm hasadını ise yıl sonunda yapmayı hedefliyor.

