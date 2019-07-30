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Mevsimlik fındık işçileri yeni sezondan umutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi'nin "yeşil altını" fındığın hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, verimin yüksek olması nedeniyle daha fazla çalışma imkanı bulup yüksek kazanç elde etmeyi bekliyor - Mevsimlik tarım işçisi Hayrettin Hanelçi: - "Bu yıl güzel fındık var, umutluyuz. İnşallah Allah üreticilere, onlar da bize iş versin. Biz de çalışalım, çoluk çocuğumuz için ekmek kazanalım"

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden fındık toplamak üzere Ordu'nun Ünye ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri, verimli bir sezon geçmesini bekliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin "yeşil altını" fındığın hasadı için ilçeye gelen işçiler ve aileleri, Ünye Kaymakamlığınca yürütülen Mevsimlik Tarım İşçi Projesi (METİP) kapsamında Sahilköy Mahallesi'nde oluşturulan alana yerleşmeye başladı.

Çadırlarını kurarak fındık hasadını bekleyen işçilerin kimi düğün yapmak, kimileri de borç ödemek için bölgeye gelerek gün saymaya başladı.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden 60 yaşındaki Hayrettin Hanelçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye'ye 10 senedir fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

Memleketlerinde iş imkanı olmadığı için mevsimlik işçi olarak bölgeye geldiklerini belirten Hanelçi, ekmek parası için 6-7 kişilik nüfus ile 700 kilometre yol kat ettiklerini dile getirdi.

Hanelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl güzel fındık var, umutluyuz. İnşallah Allah üreticilere, onlar da bize iş versin. Biz de çalışalım, çoluk çocuğumuz için ekmek kazanalım. En az 600-700 kilometre geliyoruz, çoluk çocuk burada hasta oluyor. Sağ olsun devlet bize bakıyor, ilaçlarımızı veriyor. Biz ikinci, üçüncü ayda evimizden çıkıyoruz, çapaya, pamuk ve biber toplamaya gidiyoruz. Yılda 8-9 ayımız gurbette geçiyor. Ancak kasım aralık aylarında eve dönüyoruz."

İşçilerden İrfan Yamuk da kendileri için hazırlanan alandan memnun olduklarını belirtti.

Devletin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Yamuk, 6-7 ay gurbette mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıklarını anlattı.

- "Çadırda yaşam zor"

Yamuk, farklı illerde çeşitli ürünlerin hasadını yaptıklarını kaydederek, "Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Buradan Amasya'ya elma toplamaya gideceğiz. Çadırda yaşamak çok zor ama Allah razı olsun devletimiz bize yardım ediyor. Mayıs ayının 10-15'i gibi evden çıkıyoruz, dönüşümüz de kasım, aralık aylarını buluyor." dedi.

Bölgede geçen yıl fındık olmadığı için çalışamadıklarını ancak bu yıl sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Yamuk, "Geçen yıl fındık yoktu geldiğimizde 10-15 gün ancak çalıştık ama bu sene çok şükür Rabbim vermiş. Bu yıl bir ayda havalar iyi olduğu sürece 20-25 gün çalışacağız inşallah. Bin kilometre geldik. Herkes kendi kısmetine, inşallah çalışırız." diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen işçiler ve ailelerine, Ünye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda yardımı da yapıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra sportif faaliyetler de yürütülecek.

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