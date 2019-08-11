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Mevsimlik fındık işçilerinin buruk bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Doğu ve Güney Doğu illerinden, Giresun’a gelen mevsimlik fındık işçileri Kurban Bayramında geçici konaklama merkezinde iş bulmak umuduyla bekliyor.Kurban Bayramı’nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı iş bulmak umuduyla ailelerinden ve yakınlarından uzak çalışmak için bekliyor.Geçimlerini sağlamak için ikamet ettikleri şehirlerden ayrılmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri, yaz aylarında tarım işçilerine yoğun ihtiyaç olan bölgelere göç ediyor.

Doğu ve Güney Doğu illerinden, Giresun’a gelen mevsimlik fındık işçileri Kurban Bayramında geçici konaklama merkezinde iş bulmak umuduyla bekliyor.
Kurban Bayramı’nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı iş bulmak umuduyla ailelerinden ve yakınlarından uzak çalışmak için bekliyor.
Geçimlerini sağlamak için ikamet ettikleri şehirlerden ayrılmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçileri, yaz aylarında tarım işçilerine yoğun ihtiyaç olan bölgelere göç ediyor. Ramazan Bayramını başka bölgelerdeki tarım işlerinde çalışarak geçiren mevsimlik işçiler, bu kez Kurban Bayramında gurbetteler. Giresun ve ilçelerinde kendilerine ayrılan alanlarda iş bulmayı bekleyen mevsimlik tarım işçileri, her sene Doğu Ve Güney Doğu illerinden kilometrelerce yol kat ederek bölgeye fındık hasadı için geliyor.
Aile ekonomisine katkı sağlamak için yazın 3-4 ay boyunca mevsimlik tarım işlerinde çalıştıklarını belirten Şevket Daval, “Mevsimlik tarım işleri için adam buluyorum. Daha önce çilek hasadı yaptık şimdi de fındık hasadı için Giresun’a geldik. Biz de bu bayramda köyümüzde, ailelerimizle birlikte bayram geçirmek isterdik ama mecburen çalışmak zorundayız. Mevsimlik işçiler olarak yazın ne kadar çalışırsak kışı o kadar rahat geçiriyoruz. Yılda 3-4 ay çalışıp 7-8 ay geçinmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim ve buradakilerin bayramı ne kadar çalışırsak o kadar bayram yapıyoruz. Bugün bayram ama bizim ki buruk bir bayram“ ifadelerini kullandı.

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