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Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

ORDU'da Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı ailelerinden uzakta fındık toplayarak geçiriyor.

Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da Kurban Bayramı'nın fındık hasat dönemine denk gelmesiyle, il dışından gelen mevsimlik fındık işçileri, bayramı ailelerinden uzakta fındık toplayarak geçiriyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri, Kurban Bayramı'na rağmen çalışmalarını sürdürüp, bahçede fındık toplamaya devam ediyor. Camilerde bayram namazını kılan işçiler, yöre sakinleriyle bayramlaştıktan sonra bahçelere gitti, kolları sıvayıp çalışmaya başladı. Ailelerinden uzakta bayramı bahçede geçiren işçilerin, hasat dönemine denk gelen bayram günü neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor.
'ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ'
Batman Kozluk'tan 13 yıldır Ordu'ya fındık hasadına gelen Hasan Bağlamış(46), bu yıl işçi ücretlerinin geçen yıllara göre iyi olduğunu söyleyerek, "Getirdiğim işçiler içinde öğrenciler var. Hem ailelerine destek oluyorlar hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar. Fındık hasadı bu sene bayrama denk geldi, biz de ailemizden uzakta bayramı bahçede geçiriyoruz. Bayramda da çalışıyoruz. Sabah bayram namazını kıldıktan sonra bahçeye geldik. Severek çalışıyoruz, ortamda güzel. Güneydoğu çok sıcak, burası serin. Buralara çalışmaya severek, geliyoruz. Arazi engebeli, yamaç olduğu için zor ama alıştık artık çalışıyoruz" dedi.
'OKUL MASRAFLARIMI ÇIKARIYORUM'
Üniversite öğrencisi Mazlum Adırbelli(21) ailesine destek olmak ve okul harçlığını çıkarmak için Batman'dan Ordu'ya geldiğini belirterek, "Kazandığım parayla üniversitede ev kiramı ödeyeceğim. Yazın burada çalışarak masrafları çıkarıyorum, aileme yardımcı oluyorum. 5-6 yıldır Ordu'ya fındık toplamaya geliyorum. İlk yıllar zordu ama şimdi alıştık, çalışmasını da seviyorum. Aileden uzakta bayramda bahçedeyiz" diye konuştu.
1 GÜN DAHİ ÇALIŞMAZLARSA KAYIPLARI OLUYOR
Bahçe sahiplerinden Galip Özbucak ise, bayram namazını kıldıktan sonra işçilerin talep etmesi üzerine bahçeye geldiklerini anlatttı. Özbucak, "Dışarıdan gelen mevsimlik işçiler burada yağmur çamur demeden sürekli çalışıyorlar. Kurban bayram namazını kıldık, bugün kendileri çalışmak istedi. Biz de taleplerini olumlu karşıladık. Bahçemizde 18 işçi var, bir gün dahi çalışmazlarsa epey bir kayıpları oluyor. Onların da kaybı olmaması için çalışmaya getirdik" şekllinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyorMevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyorMevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyorMevsimlik işçiler bayramı fındık toplayarak geçiriyor

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