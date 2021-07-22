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  4. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

22.07.2021 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Konya
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