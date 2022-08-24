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Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı! Ekipler harekete geçti

24.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı. Afet sonrası harekete geçen yetkililer, mevsimlik işçileri Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binaya sevk etti. İşçilerin bir süre belirtilen depoda kalacağı bildirildi.

Mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı! Ekipler harekete geçti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

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Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

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Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

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AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mevsimlik işçi Bursa
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