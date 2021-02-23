HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü

Mevsimlik işçilerin kaldığı ev küle döndü

23.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi küle çevirdi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi küle çevirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 316 Sokakta bulunan evde, sobadan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Bu sırada evde kalan iki genç kardeş, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevler tüm evi kaplamaya başlayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evdeki iki kardeşin Konya’dan geldiği ve mevsimlik işçi olarak çalıştıkları öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişmeHakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme
Rabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamlarıRabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamları
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak hangi illerde kısıtlamalar kalkmayacak? İşte öne çıkan illerin listesi

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı: Şanlıurfa'daki acı olayın nedeni belli oldu

Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.