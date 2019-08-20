Mevsimlik İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı

Ordu'da "Mevsimlik Geçici İşçilerin Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir ve bölge planlama bölümlerinden bir grup akademisyen, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki çalıştayda, ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.

Çalıştayda, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarında karşılaştığı sorunlar, sosyal, ekonomik ve mimari açıdan ele alındı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi doktor öğretim üyeleri Asiye Akgün Gültekin ile Esin Hasgül'ün sunum yaptığı çalıştayda, işçilerin konakladıkları alanlarda gözlemlenen ve onların dile getirdiği sorunlar katılımcılara aktarıldı.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik çerçevesinde, kurumsal ilişkiler bağlamında yaşanan problemleri yerinde tespit etmek istediklerini söyledi.

Çalıştay kapsamında iki günlük program yapıldığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Dün konaklama alanlarına gezilerimiz oldu. Bugün de Ordu Valiliği, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden gelen yetkililerle çalıştay yapıp durumu değerlendirdik. Dayıbaşlarının, işçilerin, kurumsal olarak yer sağlayanların ya da bahçe sahiplerinin yaşadığı problemler ne? Ne tür bir yaşam alanı iyileştirmesi yapabileceğimiz üzerine proje üreteceğiz."