Mevsimlik İşçilikten Patronluğa Taşıyan Kadın Kooperatifi

Kadınların kurduğu ve tüm üyelerinin kadın olması nedeniyle bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan tarım Kooperatifi kadınları ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir araya gelip güçlerini birleştiren 7 kadın bölgenin ilk kadın üretim kooperatifi olan Kibele Tarımsal Üretim Kooperatifini kurdu. Kooperatif binası olarak köhne bir binayı hep birlikte çalışarak ayağa kaldıran kadınlar, batı illerinde mevsimlik işçilik yaparken, şimdi ise patronluk yolunda ilerliyor.

Mevsimin durumuna göre yöresel lezzetleri doğal yöntemlerle üreten kadınlar şuana kadar kurutmalık, kuru biber(isot), biber salçası ve nar ekşisi üretti.

VOA Türkçe’ye konuşan 2 çocuk annesi,30 yaşındaki Kooperatif Başkanı Necla Kaplan Kibele’nin 4 aylık bir kurum olduğunu belirterek “İlk başta 7 kadın ile başladık, şu anda 15 kadın var. Ancak daha önce de belirtmiştik hedefimiz burada en az 70 kadının çalışmasıydı. Bizim temel amacımız burada kadınlara maddi manevi destek sunmak. Buradaki biz kurucu üyeler daha önce de çalışan kadınlardık ama bireysel olarak kazanıyorduk. Bizim amacımız toplumdaki kadınlara da bir şeyler kazandırmak. Şu an için her ne kadar sayımız az da olsa, kadınlarımızın bir kısmını ekonomiye kazandırdık’’ dedi.