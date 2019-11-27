Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği ve fırınlarda hamur işinde çalışan Ali Tekçe (34), 13 yıl önce gittiği İngiltere’de 100 kişinin çalıştığı 4 restoran açtı. Yaşadığı şehirde hayvan otlatırken, şimdi rüya gibi bir hayatı olduğunu belirten Tekçe, "İngiltere’den ilk on içerisinde bulunan lüks restoranım var. Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var. Türkiye’den özel iş insanları müşterilerim var" dedi.

Suruç'ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçüncü sınıftan terk eden 2 çocuk babası Ali Tekçe, 2001 yılında çalışmak amacıyla Marmaris’e gitti. Burada bir restoranda çalışan Tekçe, ardından kendi işlettiği bir işyeri açtı. 2005 yılında tatil için İngiltere'den Marmeris'e gelen Nikola ile tanışan Tekçe, aynı yıl evlendi. Nikola'nın hamile kalması ve ülkesine dönmesinin ardından Tekçe de 2006 yılında İngiltere'ye yerleşti.

DÜNYASI DEĞİŞTİ

Suruç’tan İngiltere’ye uzanan yolculuğunun bir rüya gibi olduğunu anlatan Ali Tekçe, çobanlıktan patronluğa giden yolunu şöyle anlattı: