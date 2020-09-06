Mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiası olay olmuştu! Flaş karar

Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi'nde 4 Eylül tarihinde mevsimlik tarım işçileri, iddiaya göre işveren ve köylüler ile aralarında çıkan tartışmanın ardından minibüsle şehirden ayrıldı. Bölgede çalışan diğer mevsimlik tarım işçileri ise olayın Türk-Kürt meselesi olmadığını, tarafların kendi aralarında yaşanan bir sıkıntıdan dolayı kavga ettiğini söyledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ise olay, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı’ iddiaları ile gündeme geldi. Konuya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı alınarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

