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Mevsimlik tarım işçilerinin sorunları

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri Mahmut Toğrul: - "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulunması önümüzde duran acil bir görevdir"

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulunması önümüzde duran acil bir görevdir." dedi.

Toğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de mevsimlik tarım işçilerinin zor koşullar altında hayatını sürdürdüğünü belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin, hasat mevsimine yakın zamanlarda balık istifi, kamyon kasalarında taşındığını anlatan Toğrul, sağlık ve emeklilik güvencesinden yoksun bu insanların düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalıştırıldığını savundu.

Toğrul, her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin hayatını kaybettiğini, ölümlere yol açan unsurların başında trafik kazaları, zehirlenme, akrep ve yılan sokmaları bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıl hayatını kaybeden 198 mevsimlik tarım işçisinden 101'inin ölüm nedeninin trafik kazası olduğunu vurgulayan Toğrul, "Mevsimlik işçilerin çalışma ve ücret koşulları son derece yetersiz olmakla beraber yaşadıkları ulaşım sorunlarına çözüm bulunmaması halinde daha çok can kaybıyla karşı karşıya kalacağımız da aşikardır. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulunması önümüzde duran acil bir görevdir." diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerinin göç döneminde yolculuklarının güvenli şekilde yapılması gerektiğine değinen Toğrul, kamyon ve traktörlerin kesinlikle ulaşım aracı olarak kullanılmaması, araçlara kapasitesinin üzerinde işçi bindirilmemesi, ulaşım konusunda sıkı denetimlerin getirilerek caydırıcı cezaların uygulanması çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin bazı araştırmaların sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

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