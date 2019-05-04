Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin batı illerine zorlu yolculuğu başladı.

Türkiye'de tarım alanlarının büyüklüğü açısından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, makineleşmenin artmasından dolayı binlerce aile, geçimini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç etmek zorunda kalıyor.

İlkbaharda aileler, eğitimlerini yarıda bırakan çocuklarıyla birlikte soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere göç ediyor. Çadırlarını ve eşyalarını tır ile kamyonlarla çalışacakları bölgelere gönderen tarım işçileri, kendileri de minibüs ve otobüslerle yola çıkıyor.

Yılın 8 ayını çeşitli bölgelerde zor şartlarda, günlük 50-70 lira karşılığında çalışarak geçiren mevsimlik tarım işçileri, kasım ve aralık aylarında memleketlerine dönüyor.

Ankara Polatlı Tarım İşçileri Derneği Başkanı Salih Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Şanlıurfa ve bölge illerinden binlerce mevsimlik tarım işçisinin çalışmak için Ankara ve çevre kentlere gittiğini söyledi.