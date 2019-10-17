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Mevsimlik tarım işçisi çadırında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kaldığı çadırda ölü bulunan 65 yaşındaki mevsimlik tarım işçisinin, patates tarlasında çalıştığı öğrenildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bir kişi kaldığı çadırda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beşağıl mevkisinde patates tarlasında çalışan 65 yaşındaki Cuma Aşkın, işini bitirdikten sonra dinlenmek üzere çadırına geçmesinin ardından uyudu.

Sabah saatlerinde çadırda Aşkın'ın hareketsiz olduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşkın'ın öldüğünü belirledi.

Aşkın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderildi.

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işçi Karapınar otopsi

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