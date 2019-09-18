Mevsimsel geçişlerde gribe dikkat

İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Bedrettin Oflaz, mevsimsel geçişlerde çocuklar, yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olanların risk grubu altında olduğuna dikkat çekti.

Antalya Anadolu Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Bedrettin Oflaz, mevsim geçişlerin vazgeçilmez hastalığı olan grip hakkında açıklamalarda bulundu.

Hava değişimlerinin enfeksiyona zemin hazırladığını dile getiren Oflaz, "Kişiler de bu duruma korumasız yakalandığı için gribe yakalanıyor. Grip salgının çok yaygın olmasının nedeni solunum yolu ve temas ile bulaşmasıdır. Ortam uygunsa daha kolay bir şekilde yayılıyor. Aynı zamanda damlacık ve temas yolu ile de bulaşmaktadır. Bu yüzden grip oluştuğu andan itibaren çevresindeki herkese bulaşabiliyor ve yayılıyor” diye konuştu.

"Ateş ve öksürüğe dikkat"

"Grip ve soğuk algınlığının ayrımını iyi bilmemiz gerekir" diyen Uzm. Dr. Oflaz, “Bunların septomları ve belirtileri farklıdır. Soğuk algınlığı gribin hafif formudur. Bir altı gibi düşünebiliriz. Yani daha hafif geçer. Grip daha ağırdır ve daha şiddetlidir. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, kas eklem ağrıları, kollarda ve bacaklarda ağrılar olur. Yani kişi derki her tarafım ağrıyor. Bu gribin belirtileridir" dedi.