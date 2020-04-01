Mevsimsel hastalıklar ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?

Mevsim değişikliği yaşadığımız bugünlerde çocuklarda sık görülen grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla semptomatik benzerlikler gösteren koronavirüs, aileleri paniğe sevk ediyor. 29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüs ve sık görülen hastalıklar arasındaki farkı açıklarken, “Nefes darlığı koronavirüsün ana belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu belirti nezle, grip, mevsimsel alerji gibi sıkça görülen rahatsızlıklarda yer almıyor, ayrıca çocukların koronavirüs hastalığında riskli bir grubu teşkil etmemektedir” diyerek önemli bilgiler paylaştı.

Mevsim değişiklikleri özellikle çocuklarda nezle, grip ve mevsimsel alerjinin önünü açıyor. İlkbahar mevsimine girdiğimiz bugünlerde giderek artan grip, nezle ve alerji vakaları ebeveynlerde ‘koronavirüs’ paniğine sebep oluyor.

29 yıldır Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, belirtileri benzerlik gösteren nezle, grip, mevsimsel alerji ve koronavirüs arasındaki farkları ve koronavirüs salgınının çocukları nasıl etkileyeceğini anlattı.