Mevsimsel hastalıkların ilacı ‘zencefil’

Şanlıurfa’da soğuk hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar da mevsimsel hastalıklara karşı korunmak için bitkisel ürün olan zencefili tüketiyor.

Kış mevsiminde oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Doğada yetişen bazı bitkisel ürünlerin boğaz enfeksiyonundan gribal enfeksiyonlara kadar birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini belirtti. Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Şanlıurfalılar da Haşimiye Meydanı’nda alternatif tıp ürünleriyle bitkisel ürünlerin satıldığı aktarlar pazarının yolunu tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkili olan zencefil en çok tercih edilen üründür.

“Vatandaşlar en çok zencefili tercih ediyor”

Kış mevsiminde en çok zencefil bitkisinin tercih edildiğini belirten aktar Mehmet Dişioğlu, “Genelde karışım bitki çaylarımız var. Özellikle zencefil bitkisi çok faydası bulunmaktadır. Patates şeklinde olan zencefil kaynatılarak içilir. Astım, bronşit, nefes darlığı, öksürük karşı koruyor. Zencefil aç karınla içildiği zaman içine limon sıkılır. Zencefilin toz şekli olanı da vardır. Pekmeze, yoğurda ve süte karıştırılarak yenilen toz zencefil hastalıklara karşı direnç gösterir” dedi.

Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydasının çok olduğunu dile getiren aktar Hacı Yusuf da, “Taze zencefil en çok talep edilen bitkisel üründür. Kış aylarında oluşan hastalıklara karşı zencefilin faydası çoktur. Zencefil, astım, bronşit, nefes darlığına karşı direnç sağlar. Zencefili günlük hayatta düzenli olarak tüketirlerse eğer insanlar hasta olmaz” diye konuştu.

