Mevzular Açık Mikrofon'a çıkan Cemile Yıldız'ın hikayesi ortaya çıktı! "İntihar sürecini anlattım, dinleyen olmadı"

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının ‘6284 Özel’ bölümünün fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın gündemi olan anne Cemile’nin hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

“100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” diyerek herkesi gözyaşlarına boğan Cemile hikayesini Temmuz'da Milliyet'e anlatmıştı. İşte Cemile Yıldız’ın acı dolu hikayesi…

Ankara, Çankaya’da yaşayan inşaat mühendisi Murat Keklik, oğlu Yağız’ı (14) ve kızı Doğa’yı (11) öldürdükten sonra intihar etti. Acılı anne Cemile Yıldız, psikolojik sorunları olan Keklik ile olan 16 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

Kendisi ve çocuklarına yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı aldırmasıyla Keklik’in tehditlerinin başladığını söyleyen Yıldız, çocuklarının ihmaller sonucu göz göre göre ölüme gönderildiğini öne sürdü. Yıldız, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisinin açık tehdide rağmen çocukların babalarına teslim edildiğini belirterek, Milliyet’e şunları anlattı:

"EŞİM DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI"

“Eşimin alkol ve kumar bağımlılığı, psikolojik sorunları vardı. Hatta sırf bu yüzden iki defa yatarak tedavi gördü. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıktan 2 gün sonra intihara kalkışmış ve hastaneye kaldırmış. Daha önceden de intihara kalkışmıştı. Uzaklaştırma kararından sonra beni ve çocuklarımı öldüreceğini söylüyordu. Ben de avukatım aracılığıyla bu tehditlerden dolayı şikayetçi oldum.

Evde beni öldüreceğini söyleyince kaçıp karakola gittim can güvenliğimin olmadığını söyledim. Karakoldaki polis bana, ‘Kendisini aradık şu an evde değil eve gidebilirsiniz’ dedi. Oysaki komşularım evde balkonda oturduğunu görüyordu. Polisleri dinleseydim o gün eve gidecektim ve o gün o adam beni öldürecekti. Karşılaştığım ilk ihmal buydu. Çocuklarım bendeyken eve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir görevli geldi, bizimle görüştü. Bu kadına ‘Çocuklarım o adamın yanına giderse ölecek’ dedim. İntihar sürecini anlattım, beni dinleyen olmadı.'

"OĞLUM 'ANNE BEN KORKUYORUM GİTMEK İSTEMİYORUM' DEDİ!"

“Kızıma da babasıyla görüşmek isteyip istemediğini sormuş, ‘Görüşürüm’ demiş. Oğlum ‘Şu an görüşmek istemiyorum’ demiş. Benim ve oğlumun anlatımlarına rağmen mahkeme 1-31 Temmuz’da çocukların babalarında kalmaları için karar çıkarttı.”

“Oğlum bavulunu hazırlarken ‘Anne ben korkuyorum gitmek istemiyorum, gitmesem olur mu?’ diye sordu. Mahkeme kararı olmazsa göndermeyecektim. 1 Temmuz’da çocukları teslim ettim, 2 Temmuz’da oğlum beni görüntülü aradı donmuştu tek kelime etmiyordu, kızımın sesi de çıkmıyordu. Bu adam bana çocukları öldüreceğini söyledi ve beni aradıktan hemen sonra da öldürmüş. Ben şimdi soruyorum, benim çocuklarımın katili kim, sadece babaları mı? İhmali olanlar hakkında şikâyetçi olacağım.”

Anne Cemil Yıldız’ın şikâyeti üzerine eve gelen polislere Murat Keklik’in “Götürürseniz, ben karımı öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim ” dediği ortaya çıktı.

"DAHA ÖNCE 'KATLİAM YAPACAĞIM'

Olayın tanıklarından komşu Yaşar Aydın, "Dışarı çıkmıştım. Bahçede bir kişinin telaşlı halde telefonda konuştuğunu ve rehin alma durumu olduğundan bahsettiğini duydum. Durumu sorduğumda, çocukların rehin alındığını söyledi. O sırada başka bir çocuk daha içerideydi. Ona da bir şey olmasından korktum. Sonra onu dışarıda gördüm. Evden çıkmıştı. Saldırganın eşi ile boşanma aşamasında olduğu için uzaklaştırma kararı vardı. Söylenenlere göre ise daha önce bir duruşmada, ‘Ben katliam yapacağım' demiş" ifadelerini kullanmıştı.