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Mexico City'nin ünlü meydanında en az 600 yıllık bir Aztek sarayının kalıntıları bulundu

15.07.2020 00:15 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin merkezindeki ünlü Zocalo Meydanı'nda bir binada yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Aztek İmparatorluğu'ndan kalma bir sarayın izlerine rastlandı. Sarayın üstüne 16. yüzyılda Meksika'yı istila eden kafileyi yöneten İspanyol denizci Cortes'in ev yaptığı belirtildi.

Mexico City'nin ünlü meydanında en az 600 yıllık bir Aztek sarayının kalıntıları bulundu

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin merkezindeki ünlü Zocalo Meydanı'nda bir binada yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, Aztek İmparatorluğu'ndan kalma bir sarayın izlerine rastlandı.

Binanın onarım çalışmalarını yapan işçiler binanın tabanının altında bazalt plakalardan oluşan daha eski bir yer döşemesi bulunduğunu fark etti.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamaya göre, bulunan bazalt yer kaplamaları, geçmişte Aztek krallarından Axayacatl'in bu bölgede bulunan sarayının avlusuna ait.

Sarayın üstüne 16. yüzyılda Meksika'yı istila eden kafileyi yöneten İspanyol denizci Hernan Cortes'in, sarayın bazı parçalarını da kullanarak ev yapmış olduğu belirtildi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, Cortes'in evinin tabanının yaklaşık 3 metre derininde Hispanic dönem öncesine dayanan bazalt plakalar bulunduğunu belirtti.

Meksika'da Aztek İmparatorluğu'ndan kalan birçok saray ve kutsal mekan, İspanyol istilacılar tarafından ele geçirilmiş ve talan edilmişti.

Axayacatl'ın hükümdarlığı 1469-1481 yılları arasında sürmüştü.

Cortes ise şimdi Mexico City olan bölgeye 1518 yılında keşif için gönderilen misyonun komutanı olarak gelmişti.

Cortes ve adamları 1521'de Aztek başkenti Tenochtitlán'ı kuşatmış; şehir teslim olduğunda İspanyol sömürgeciler kenti yerle bir etmişti.

Sarayın yerinde şu an 1755'te inşa edilmiş olan tarihi bir rehin dükkanı bulunuyor.

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