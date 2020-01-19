MEYAD, huzurlu iş yeri ortamı için mobbingin önlenmesi çalışmaları yürütüyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, "Mobbing mağduru birey, ailedeki görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bu da kimi zaman boşanmalara, aile mutsuzluklarına kimi zaman da cinnet veya cinayetlere kadar ne yazık ki gidebiliyor." dedi.

MEYAD Genel Başkanı Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar sonucu, Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde çalışanın mobbinge maruz kaldığını tespit ettiklerini savundu.

Akgün, mobbing neticesinde çalışma hayatında huzurun kalmadığına dikkati çekerek, bunun sonucunda sadece kişinin etkilenmediğini belirtti.

Çalışmaların, mobbingin insan sağlığını ve psikolojisini bozduğunu, bu durumun eve de yansıdığını gösterdiğini dile getiren Akgün, "Mobbing mağduru birey, ailedeki görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bu da kimi zaman boşanmalara, aile mutsuzluklarına kimi zaman da cinnet veya cinayetlere kadar ne yazık ki gidebiliyor. Dolayısıyla bunun önlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.