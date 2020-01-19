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  4. MEYAD, huzurlu iş yeri ortamı için mobbingin önlenmesi çalışmaları yürütüyor

MEYAD, huzurlu iş yeri ortamı için mobbingin önlenmesi çalışmaları yürütüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı Akgün: - "Mobbing mağduru birey, ailedeki görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bu da kimi zaman boşanmalara, aile mutsuzluklarına kimi zaman da cinnet veya cinayetlere kadar ne yazık ki gidebiliyor" - "Yönetişimle ülkemizin birçok sorununun daha iyi çözülebileceğine, çalışanın kendini güvende hissedip iş yerlerinde huzurlu olacağına dolayısıyla insana yaraşır bir iş ortamıyla da kalitenin artacağına inanıyoruz"

MEYAD, huzurlu iş yeri ortamı için mobbingin önlenmesi çalışmaları yürütüyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, "Mobbing mağduru birey, ailedeki görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bu da kimi zaman boşanmalara, aile mutsuzluklarına kimi zaman da cinnet veya cinayetlere kadar ne yazık ki gidebiliyor." dedi.

MEYAD Genel Başkanı Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar sonucu, Türkiye'de yüzde 40'ın üzerinde çalışanın mobbinge maruz kaldığını tespit ettiklerini savundu.

Akgün, mobbing neticesinde çalışma hayatında huzurun kalmadığına dikkati çekerek, bunun sonucunda sadece kişinin etkilenmediğini belirtti.

Çalışmaların, mobbingin insan sağlığını ve psikolojisini bozduğunu, bu durumun eve de yansıdığını gösterdiğini dile getiren Akgün, "Mobbing mağduru birey, ailedeki görevini yerine getiremez duruma geliyor. Bu da kimi zaman boşanmalara, aile mutsuzluklarına kimi zaman da cinnet veya cinayetlere kadar ne yazık ki gidebiliyor. Dolayısıyla bunun önlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mobbing alanındaki yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını aktaran Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mart 2011'de Başbakan olarak imzaladığı "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi" genelgesini önemsediklerinin altını çizdi.

Akgün, Türkiye'nin çok güçlü olmasını istediklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Çok güçlü olmanın yolları var. Onlardan biri, insan mutluluğudur. Bir de, kadim medeniyetimizde olan meşveret kültürü var. Şu anda modern adıyla yönetişim diye bilinen kavramın Türkiye'de hakim olmasını istiyoruz. Yönetişimle ülkemizin birçok sorununun daha iyi çözülebileceğine, çalışanın kendini güvende hissedip iş yerlerinde huzurlu olacağına dolayısıyla insana yaraşır bir iş ortamıyla da kalitenin artacağına inanıyoruz. Bununla birlikte çalışma hayatı daha iyi işleyecek ve ekonomiye de olumlu katkı olacak."

- 1. Uluslararası Şiddet Sempozyumu nisanda Tokat'ta düzenlenecek

Akgün, derneklerinde gönüllülük esasıyla bilimsel faaliyette bulunduklarını, mobbing mağdurlarına veya mobbing mağduru olmadan vatandaşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Üniversitelerle iş birliği yaparak insanlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Akgün, şunları kaydetti:

"16-18 Nisan'da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile onların ev sahipliğinde 1. Uluslararası Şiddet Sempozyumu düzenleyeceğiz. Ülkemizden birçok bilim adamı ve kamudan temsilciler katılacak. Ayrıca uluslararası camiadan çok sayıda davetli bulunacak. Onlarla birlikte bu sorunu enine boyuna tartışıp bilimsel çözümleri de sunacağımız güzel bir sempozyumun olacağını ümit ediyoruz."

MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün<br />

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Mobbing Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İs

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