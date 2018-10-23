Meyan kökü zekayı geriletiyor

Gül KABA/İSTANBUL(DHA) -MEYAN kökü ve onu içeren ürünleri çok fazla tüketmenin zekayı gerilettiğini söyleyen Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, "Bu bitki, özellikle anne karnındaki bebeğin bellek oluşum sürecini olumsuz etkileyip dikkat eksikliğine neden olabiliyor" dedi.

Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, yapılan araştırmaların yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

"DİKKAT EKSİKLİĞİ YAPIYOR"

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini söyleyen Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor. Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor" diye konuştu.