HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz şüphelisi: “Tanıdık sanmıştım”

Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz şüphelisi: “Tanıdık sanmıştım”

29.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdığı biri sandığını söyledi.Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’da bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdığı biri sandığını söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. M. (25) bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki Y.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken, şüphelinin "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dediği görüldü. Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Tedavi için hastaneye götürülen zanlı, daha sonra gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek ifade verdi.
Ö.G.M.’nin poliste verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birisi sandığını söylediği öğrenildi. Ö.G.M.’nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bahçelievler'deki Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı! Peşinden depar attı ama yetişemedi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı!

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

Berkin Elvan davasında mütalaa açıklandı

Çevredeki vatandaşların dövdüğü bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Genç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.