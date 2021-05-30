Meydan savaşından farksız! Silah ve biber gazıyla müdahale ettiler

Bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri polisin silahını almaya çalıştı. İki taraftan da çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

HAVA ATEŞ AÇARAK DURDURDULAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı. Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı.

SANİYE SANİYE KEMRAYA YANSIDI

Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.