HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meydan savaşından farksız! Silah ve biber gazıyla müdahale ettiler

Meydan savaşından farksız! Silah ve biber gazıyla müdahale ettiler

30.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 9 kişinin yaralandığı kavgaya onlarca polis müdahale etti. Havaya ateş açan ekipler, tarafları biber gazıyla durdurabildi.

Meydan savaşından farksız! Silah ve biber gazıyla müdahale ettiler

Bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri polisin silahını almaya çalıştı. İki taraftan da çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

HAVA ATEŞ AÇARAK DURDURDULAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı. Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı.

SANİYE SANİYE KEMRAYA YANSIDI

Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

kagithanede-iki-aile-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acti_9854_dhaphoto5

kagithanede-iki-aile-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acti_9854_dhaphoto3

kagithanede-iki-aile-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acti_9854_dhaphoto4

kagithanede-iki-aile-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acti_9854_dhaphoto2

kagithanede-iki-aile-birbirine-girdi-polis-havaya-ates-acti_9854_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadıSosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
polis Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.