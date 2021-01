Meydanlardan salonlara, salonlardan dijitale; STK’lar...

Raporda, OHAL ile birlikte sivil toplumun meydanlardan salonlara çekildiği, Covid-19 sebebiyle de salonlardan online ortamlara çekilmek zorunda kaldığına vurgu yapıldı. Katılımcılar bu durumun sivil toplumu bir "elitler ortamı" olma riskiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Araştırmaya katılanlar, hükümetin sivil toplumun önerilerine, sahayla ilgili birikimlerine kulak vermediğini ve sivil toplumla işbirliğine yanaşmadığını belirtti. Katılımcı her 5 kişiden 3’ü, STK’ların beş yıl öncesine kıyasla görünürlüğünün ve aktifliğinin azaldığını ifade ederek, bunun temel sebebinin ve başlangıç noktasının ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sivil topluma yönelik baskı ve KHK’larla kapatılması olduğunu düşündüklerini kaydetti.

30 kişilik açıklamaya 50 kişilik polis ekibi

Bölgedeki özellikle sahada olan meslek gruplarının bağlı olduğu sendikalar, faaliyetlerinin engellendiği görüşünde. Raporun yayınlandığı gün Sağlık Emekçileri Sendikası’nın Diyarbakır Çocuk Hastanesi önünde basın açıklaması var. Yaklaşık 30 kişinin katıldığı açıklamayı iki basın kuruluşu takip ediyor. Açıklamayı izleyen polislerin sayısı ise katılımcıların ortalama iki katı. Terörle Mücadele Şubesi’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 polis, iki zırhlı araç ve TOMA’lar açıklama için görev almış durumda. Sağlık çalışanına ek ödeme ile ilgili yapılmak istenen açıklama ve oturma eyleminin yeri konusunda SES yöneticileri ve polis arasında tartışmalar yaşanıyor, uzun müzakereler yapılıyor. Sonunda etkinliğin idare binası önünde yapılmasına izin veriliyor.

Açıklama yaptıktan sonra DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan SES Diyarbakır Şube Sekreteri Eyüp Ay, İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarıyla etkinliklerinin engellendiğini söylüyor. Alanlarda megafona bile izin verilmediğini belirten Ay, KESK’in yapmak istediği birçok açıklamanın engellendiğini ifade ediyor. İktidarın her türlü krizi fırsata çevirdiğini söyleyen Ay, "İktidar 15 Temmuz sonrası gibi pandemiyi de sürekli kendi lehine çevirmeye çalıştı. Kendisi hep alanda olmasına rağmen karşıt, muhalif sendikaları, örgütleri, STK’ların her zaman önünü kesmeye çalışıyor. Buna yönelik mücadelemiz sürüyor, zorluyoruz, zorlayacağız. Çünkü alanlar bizim. Hakkımız olanı isteyeceğiz her zaman. Hakkımız olanları istiyoruz. Bu konuda geri adım atmayacağız. Onların yasaklamalarına karşı geri durmayacağız" söyleminde bulundu.