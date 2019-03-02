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Meyve ağaçları çiçek açtı, üretici endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde badem ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde badem ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açması görenleri şaşırttı. Üreticiler, ilerleyen günlerde olası bir don olayı yaşanmasından endişe ettiklerini belirtti.
Manisa son yıllarda soğuk bir kış mevsimi yaşarken, havaların ısındığı dönemlerde ise ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Turgutlu ilçesine 10 kilometre mesafedeki, 250 nüfuslu kırsal Osmancık Mahallesi'nde ilkbaharın müjdecisi badem, erik, kayısı ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Üreticiler, ağaçların 20 gün önce çiçek açmaya başladığını belirtip, önümüzdeki günlerde bir don olayı yaşanırsa zarar görebileceklerini ifade etti.
Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin, Yalancı bahara aldanan kayısı, erik, badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçlar gelinliklerini giydi. Ancak, şu an soğuk bir hava var. İnşallah don olayı olmaz. Aksi takdirde çiftçilerimiz mağdur olur. Endişeliyiz. İnşallah zararsız bir şekilde bu durumu atlatırız dedi.
ÜRÜNLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA ZARAR GÖREBİLİR
Üç çocuk babası çiftçi Ramazan Çalışır (58), Osmancık Mahallesi'nde kiraz, kayısı, erik ağaçlarının içerisinde bulunduğu 10 dönüm bahçem var. Bahçemi dolaşmaya geldim. Kayısı ağaçlarımız çiçek açmış bu da bizi endişelendirdi. Rabbim inşallah büyük bir don olayı ile bizleri karşı karşıya bırakmaz. Bırakırsa ürünlerimiz ciddi anlamda zarar görebilir diye konuştu.

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