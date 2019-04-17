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Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor.

Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Doğa yürüyüşçüleri, çiçeklenen ve bölgenin coğrafi işaret tescili alan karyağdı armudu ile badem, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve elma bahçelerine rotayı çevirdi.
Antalya, turizmin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor. Toroslar'ın dik kayalıkları yerli- yabancı dağcıların odağı haline dönüşürken, antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere, kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. Yerli ve yabancı turistin yanı sıra kentte yaşayanlar, hafta sonlarını 10- 20 kilometrelik bu parkurlarda yürüyüş yaparak geçiriyor.
KARYAĞDI ARMUDU ÇİÇEKLERİ
'Patika Doğa' adlı yürüyüş grubu, geçen yıl başlattığı meyve bahçelerinin çiçeklenme dönemi yürüyüşlerini, bu yıl da baharın gelmesiyle tekrarladı. Korkuteli bölgesine giden grup üyeleri, Antalya Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan karyağdı armudu bahçeleri başta olmak üzere, bölgedeki meyve bahçelerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Grup üyeleri, karyağdı armudu, badem, erik, şeftali ve armut bahçelerinde 13 kilometre yürüdü.
'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL BÖLGESİ'
'Patika Doğa' grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Türkiye'de meyve üretimi açısından 'Toros ardı' olarak adlandırılan ve Fethiye'den başlayıp, Elmalı, Korkuteli, Burdur, Isparta, Eğirdir ve Beyşehir göllerinin etrafı ile Ereğli, Karaman, Niğde'ye kadar olan bölgenin en güzel yerler olduğunu söyledi. Bu bölgelerdeki meyve bahçelerinde çiçeklenme dönemlerinin yükseklik, tür ve iklim farklılıklarına göre, mart ayında başlayıp, mayıs sonuna kadar sürdüğünü anlatan Yakışıklı, "İlk önce bademler çiçek açar. Ardından sırasıyla armut, erik, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve en son da elmalar çiçek açar. Bu coğrafyada uçsuz bucaksız meyve bahçeleri de var" dedi.
ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ
Japonya'da sakura denilen kiraz bahçelerinin çiçek açma döneminin ciddi bir turizm potansiyeli oluşturduğuna dikkat çeken Yakışıklı, Torosların ardı denen bu bölgelerde de alternatif turizm çeşitliliği açısından meyve bahçelerinin çiçeklenme döneminin üzerinde durulması gerektiğine işaret etti. Turizmcilerin doğa gruplarına rakip muamelesi yaptığını kaydeden Yakışıklı, tam tersi işbirliği ve diyalog içerisinde olunması gerektiğini, bu tür alternatif turizm çeşitlerinin doğa grupları sayesinde keşfedildiğini, turizmcilere aslında alternatif turizm alanında yeni alanlar oluşturduklarını vurguladı.
UZAKDOĞULU TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKER
Doğa yürüyüşlerinin sportif ve sağlıklı yaşam amaçlı olduğunu da belirten Yakışıklı, Antalya'nın alternatif turizm çeşitlerini geliştirmeye çalıştığına dikkat çekerek, mart ile mayıs ayları arasındaki 3 aylık sürecin alternatif turizm çeşidi olarak ele alınması gerektiğini, özellikle Uzakdoğulu turistlerin ilgisinin çekilebileceğini vurguladı. Bu tür etkinliklere uygun görsel şölen sunan meyve bahçeleri olduğunu belirten Yakışıklı, bahçelerin budama döneminde tomurcuklu kısımların çiçekçilik sektöründe de pazarlanabileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Meyve bahçelerinde çiçek şöleniMeyve bahçelerinde çiçek şöleniMeyve bahçelerinde çiçek şöleniMeyve bahçelerinde çiçek şöleni

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